الجوانب القانونية لمشروعات الشراكة

مال وأعمال

ناقشت الحلقة النقاشية الأخيرة للمؤتمر الجوانب القانونية والتشريعية لمشروعات الشراكة، حيث أدار المستشار القانوني في مجموعة الحمد القانونية الجلسة التي شارك فيها نائب المدير العام لقطاع شؤون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ناصر خريبط، وعضو المجلس البلدي م. حمود العنزي.

وقال خريبط إن المؤسسة تعمل حالياً على قدم وساق مع مجلس الوزراء في شأن قانون المطور العقاري السكني وغير السكني، وهو ما يعد نقلة نوعية في حالة اصداره، إلا أنه للأسف هناك تخوف من قبل المواطنين من المطور العقاري، إذ يوجد سوء تسويق من الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة بتعريف المواطنين به.

واستطرد قائلاً: «يعتقد البعض أن دخول الشراكة لقبول وحدات سكنية تعني دخول المقاول في البيوت الحكومية، وشتان بين هذا وذاك، حيث تعطي المقاول غير السكني حق التطوير عبر منظومة متكاملة، ويدخل في تطوير القطاع السكني بأسعار تنافسية، ولكن الامر يحتاج إلى تسويق وتعريف بالأمر خاصة للمواطنين».

