الفارس: الكويت ستزيد إنتاجها مع خفض الانبعاثات

مال وأعمال

قال وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ان الكويت سوف تزيد انتاجها بالتوازي مع العمل على خفض الانبعاثات وذلك لضمان امن الطاقة، مشيرا الى زيادة انتاج النفط مع تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وشارك الفارس في اسبوع اديبك والذي يقام خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر في ابوظبي، ويعتبر اسبوع اديبك للطاقة من المعالم الرئيسة في صناعة النفط والغاز ويأتي توقيته بعد انتهاء فعاليات مؤتمر COP26 والتحدث عن النقلة التي يستهدفها العالم لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات وبالوقت ذاته المحافظة على التنمية الاقتصادية التي تحتاجها الدول النامية للارتقاء بشعوبها والاقتصاد والصناعة وايصال الطاقة للانسان اينما كان وان النقلة ليس المقصود من ورائها ان تكون سريعة ولكن متدرجة وتأخذ في اعتبارها حاجة العالم من الطاقة وتجنب اي تقلبات مضرة، ولذلك يحتاج امن الطاقة الى استثمارات كبيرة في صناعة النفط والغاز لضمان استمرار الامدادات في الاسواق، وقد تم حفل الافتتاح برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبمشاركة واسعة من 30 وزيرا من دول مختلفة ورؤساء شركات نفطية ومختصون.

وقد تم التأكيد على احتضان جمهورية مصر العربية لـ COP27 العام القادم ثم دولة الامارات المتحدة لـ COP28 العام الذي يليه مؤشر كبير على ما توليه دول الشرق الاوسط للبيئة والطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة لتحقيق النقلة بشكل متوازن ومدروس وبشكل يخدم امنٍ الطاقة والبيئة في العالم.

وتقدم الفارس الوفد الكويتي المشارك والذي يضم هاشم سيد هاشم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ومحافظ الكويت لدى الاوبك محمد الشطي.

وقد شارك الفارس في حلقة نقاشية حول عالم الطاقة الجديد مع وزير النفط في دولة الامارات سهيل المزروعي، وزير البترول في سلطنة عمان، وزير الطاقة في غينيا الاستوائية، والسكرتير العام للاوبك وتناولت الحلقة عدة محاور بدأت بأهمية اوبك بلس في تحقيق توازن الاسواق من خلال آلية واضحة وتأخذ في اعتباراتها توقعات عام 2022 وأنه متفائل بالنسبة لاجواء السوق خلال العام القادم مستقبل الطاقة واعد عام 2022 بعد التعافي المتكامل من جائحة «كورونا»، وقد تم التأكيد على دور المنتجين في الاستمرار بالاستثمار لرفع الطاقة الانتاجية لضمان امدادات كافية وكذلك الاستثمار في الطاقات النظيفة وانتاجها وتقليص الانبعاثات.

