وزارة النفط تشارك في ملتقى الإعلام البترولي الخليجي

مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في ملتقى الاعلام البترولي الرابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جناح الأمانة العامة لدول الخليج خلال معرض اكسبو دبي 2021 خلال يومي 14 و15 نوفمبر 2021، بوفد يضم وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح، ومديرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان ملتقى الاعلام البترولي الرابع لدول الخليج يعد حدثًا فريدًا من نوعه لتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الطاقة، لافتة الى ان الملتقى عقد تحت شعار «التحول العالمي في الطاقة.. سيناريوهات مختلفة» وشهد 6 جلسات حوارية ومحاضرات وورش عمل على مدى يومين متتاليين.

وأضافت وزارة النفط ان دول الخليج العربي حرصت على تنظيم الملتقى بصفة دورية وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بهدف ابراز دور قطاع النفط وانجازات الصناعة البترولية بدول المجلس واسهاماتها في الاقتصاد العالمي ونشر الثقافة البترولية والتواصل المستمر بين قطاع النفط والغاز من جهة وقطاع الاعلام المحلي والعالمي من جهة اخرى، فضلاً عن تعزيز مهارات الاعلاميين المختصين للقيام بدورهم في نقل الصورة الصحيحة عن قطاع البترول.

وشددت «النفط» على ان الكويت حرصت على مشاركة العديد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء النفطيين المتخصصين من الكويت في جلسات العمل والحلقات النقاشية وبأوراق عمل كثيرة من شأنها اثراء الحوار وتقديم قيمة علمية كبيرة ونقاش بناء، حيث قامت الكويت باعداد محاور الجلسات واختيار المتحدثين للملتقى.

وأضافت ان اجتماعات مجموعة العمل المختصة بالاعداد والتنسيق لملتقى الاعلام البترولي الرابع ناقشت على مدار عدة اشهر قبل عقد الملتقى العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستراتيجية الاعلامية المنبثقة عن الاستراتيجية البترولية المشتركة لدول المجلس، ومقترح اعداد ورش عمل اعلامية تخصصية خلال حلقات عمل تدريبية ضمن الملتقى الاعلامي البترولي، وقد اتُخِذَت عدد من التوصيات والموضوعات لتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الطاقة.

وأوضحت ان لجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون الخليجي قررت في اجتماعها الـ29، الذي عُقد في الكويت بتاريخ 10 اكتوبر 2010، اعداد استراتيجية للاعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون ومستمدة منها، اذ قامت لجنة المختصين بالاعلام البترولي في دول المجلس باعداد استراتيجية الاعلام البترولي لدول الخليج، وباركت لجنة التعاون البترولي في اجتماعها الـ31 الذي عُقد في الرياض بتاريخ 9 اكتوبر 2012 انعقاد ملتقى الاعلام البترولي الأول على ارض الكويت في مارس 2013.

