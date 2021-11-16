«البترول الوطنية» تدشِّن مشاريع بيئية لمجابهة التغير المناخي

مال وأعمال

تزامنا مع المبادرات العالمية والاقليمية لخفض الانبعاثات الغازية الضارة للبيئة ووفق التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة ومحاربة التغير المناخي، اطلقت شركة البترول الوطنية عددا كبيرا من المبادرات والمشاريع التي تهدف لتقليل الانبعاثات الحرارية والغازية الضارة. وتعتبر مشروعات البترول الوطنية البيئية في مصفاتي الاحمدي وعبدالله ضمن نطاق مشروع الوقود البيئي الذي يهدف في الأساس لتنمية منتجات الكويت البترولية وتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية، بالاضافة الى ان الكويت تراهن على «الوقود البيئي» كونه ينسجم مع التوجه العالمي نحو انتاج موارد تحافظ على البيئة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وبهذه المناسبة قال المتخصص في الشؤون البيئية في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس احمد النصف ان الشركة اطلقت عددا من المشاريع ابرزها تشغيل وحدة جديدة لمعالجة الغازات في مصفاة ميناء الاحمدي لتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكبريت.

واوضح النصف انه في اطار جهود الشركة لمحاربة التغير المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وهي الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري قامت الشركة بانشاء وحدتين لاسترجاع غاز الشعلة في مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء العبدالله وتساهم الوحدتان في خفض اجمالي انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بما يعادل 144 الف طن سنوياً.

واشار الى ان البترول الوطنية قامت بتنفيذ مشروع للتخلص التدريجي من غاز الهالوم وهو من الغازات المسببة لنفوق طبقة الاوزون، بالاضافة الى تنفيذ الشركة لمشروعات عديدة في محطات التزود بالوقود لاسترجاع الابخرة المتطايرة وتكثيفها وذلك من اجل الوفاء بالالتزامات الدولية بموجب اتفاقية مونتريال الدولية.

