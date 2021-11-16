ولي عهد السعودية دشَّن أول مدينة غير ربحية في العالم

مال وأعمال

أعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اطلاق مشروع «مدينة الأمير محمد بن سلمان» غير الربحية وهي الأولى من نوعها في العالم.

وذكرت «واس» ان المدينة ستكون نموذجا ملهما لتطوير القطاع غير الربحي عالميا وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

ونقلت الوكالة عن الأمير محمد بن سلمان المؤسس ورئيس مجلس ادارة المؤسسة القول «ان المدينة غير الربحية الاولى من نوعها ستسهم في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» في دعم الابتكار وريادة الاعمال وتأهيل قيادات المستقبل وذلك من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات كما ستضم جملة من الخدمات التي ستسهم في ايجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من انشطة المدينة». واضاف «ستحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي على العديد من الاكاديميات والكليات ومدارس «مسك» وستشمل على مركز للمؤتمرات ومتحف علمي ومركز الابداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالانظمة المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والروبوتات وكذلك معهد ومعرض للفنون ومسارح لفنون الاداء ومنطقة العاب ومعهد لفنون الطهي بالاضافة الى مجمع سكني متكامل وستعمل المدينة ايضا على استضافة رؤوس الاموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم».

