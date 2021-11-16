انطلاق «معرض دبي للطيران» في دورته الـ 17

مال وأعمال

انطلقت في دبي فعاليات الدورة السابعة عشرة من «معرض دبي للطيران»، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم امارة دبي، وبمشاركة دولية واسعة شملت اكثر من 1200 جهة عارضة بزيادة اكثر من 370 جهة مقارنة بالدورة الماضية، ووفود 148 دولة، من بينها الكويت مع انضمام 13 دولة جديدة خلال هذه الدورة التي تستمر اعمالها في «مطار آل مكتوم الدولي» حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الحالي. ويُعد معرض دبي للطيران من اهم الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال صناعات الفضاء والطيران بشقيه المدني والدفاعي، فيما تتسم الدورة الـ17 للمعرض بأهمية خاصة نظرا لتوقيت عقدها مع استعداد العالم للتعافي من جائحة «كوفيد-19» التي تسببت في تأثيرات عميقة عالمياً على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بينما كانت صناعة الطيران من اكثر القطاعات تضرراً من هذه الأزمة العالمية الاستثنائية. ويشكل المعرض، وهو الحدث الأكبر والأول من نوعه في هذا المجال منذ اندلاع ازمة «كوفيد-19» مع مطلع العام 2020، وضمن الدورة الأكبر في تاريخ المعرض الذي تعود بدايته الى العام 1989، مناسبة مهمة نظرا لالتقاء القائمين على اهم وأكبر الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران المدني والعسكري، والوفود الدولية الرسمية، من قيادات حكومية ووزراء دفاع ورؤساء اركان، وقادة للدفاع الجوي في الدول المشاركة، ما يشكل منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية النهوض بصناعة الطيران من التحديات التي واجهتها على مدار العامين الماضيين. وسيتم عرض طائرة سوخوي SU75 روسية الصنع وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وطائرة بوينغ «777 اكس»، وطائرة ليوناردو AW609، لأول مرة في العالم من خلال المعرض. ويشارك في تقديم العروض الجوية التي تعد من ابرز ملامح معرض دبي للطيران، فرق «فرسان الامارات للاستعراضات الجوية» التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي الاماراتي، و«الفرسان الروس» التابع للقوات الجوية الروسية، و«سريا كيران» التابع للقوات الجوية الهندية، و«الصقور السعودي للاستعراضات الجوية».