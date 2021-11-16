عمرو يوسف يروّج لمسلسله «وعد الشيطان»

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روّج الفنان عمرو يوسف لمسلسله الجديد «وعد الشيطان»، ونشر صورة له من كواليس العمل. وعلق على الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع «الفيس بوك»، بقوله: «وعد الشيطان.. قريبا». «وعد الشيطان» يتكون من 6 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، فتحي عبدالوهاب، أحمد مجدي، مها أبو عوف، محمد يسري ومن إخراج البريطانى كولين تيج.

ومسلسل «وعد الشيطان» كان يحمل اسم «العقد» قبل أن يتم تغييره، ويجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض.

