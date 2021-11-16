نسرين طافش «في القلب»

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يعود فريق فيلم «في القلب» الذي تقوم ببطولته نسرين طافش وخالد سليم إلى التصوير لاستكمال يومين من العمل في مدينة الشيخ زايد بعد توقف بسبب مهرجان الجونة السينمائي وارتباط باقي فريق العمل بمشاريع أخرى. وقال المنتج إسحق إبراهيم إنه يتبقى من تصوير فيلم «في القلب» يومان فقط، وبعدها سوف تبدأ مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة. وتدور أحداث فيلم «في القلب» الذي يخرجه مرقس عادل، في إطار رومانسي، من خلال محاولة إحدى السيدات إفساد علاقة الحب بين خالد سليم وزوجته إنجى كيوان، بعد إخباره أن زوجته تخونه مع أقرب أصدقائه، ومن هنا يدخل في مرحلة الشك، قبل أن تتعرض زوجته لحادث يؤدى إلى وفاتها، ليدخل بعدها في قصة حب مع نسرين طافش. وقالت طافش في بداية التصوير، «الفيلم سيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية محمد حسين ألمظ والدكتور عادل مرسي، ونخبة من نجوم الفن، الفنانتان القديرتان سوسن بدر وهالة فاخر والنجوم منة فضالي، أوستين إسحاق، إنجي كيوان، توني ماهر.. القصة جديدة ومختلفة وجميلة جدا يا رب تعجبكم وتدخل قلوبكم».

