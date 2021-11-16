المطيري: تلفزيون الكويت علامة مهمة في مسيرة الإعلام العربي

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أكد وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان تلفزيون الكويت وعلى مدى تاريخه الطويل الذي امتد لـ60 عاما شكل علامة مهمة في مسيرة الإعلام العربي بما حققه من انجازات وبما أنتجه من أعمال فنية ظلت خالدة في ذاكرة الشعوب العربية.

وقال المطيري في تصريح لـ «كونا» امس الاثنين بمناسبة مرور 60 عاما على انطلاق بث التلفزيون في الـ15 من نوفمبر 1961 انه وبفضل الجهود المضنية للرواد الأوائل ممن عملوا في التلفزيون وبتوالي الاجيال المخلصة عليه سجل التلفزيون ريادته على المستويين الخليجي والعربي.

واضاف ان هذه الجهود اسهمت بتطور البث التلفزيوني من عدة ساعات يوميا وعبر قناة واحدة فقط الى بث متواصل على مدار اليوم حاليا ومن خلال ثماني قنوات هي الأولى والثانية (انجليزية) والثالثة (رياضية) وبلاس (رياضية) وإثراء والعربي والقرين وخلك بالبيت.

ولفت الى ان لتلفزيون الكويت دوراً في تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية وغرس القيم الأخلاقية الاصيلة النابعة من الدين الاسلامي الوسطي وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي الاصيل في نفوس اهل الكويت اضافة الى نشر مفاهيم الثقافة والأدب والفن الراقي بين مشاهديه.

وأوضح المطيري ان تلفزيون الكويت عبر السنوات الماضية انتج وعرض الكثير من الاعمال الدرامية المميزة كما كان للتلفزيون دور كبير في تناول وابراز جميع القضايا التي تهم الأمة العربية عبر تاريخها.

وذكر ان التلفزيون أسهم بشكل فعال في توعية المجتمع بأزمة جائحة (كورورنا) التي مرت على البلاد والعالم اخيرا كما كان بمثابة همزة وصل بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى الى جانب اسهامه بإيصال التعليمات الصحية للمواطنين والمقيمين بطريقة مميزة ما كان له الاثر بنجاح الجهود في مكافحة هذا الوباء.

وشدد على ضرورة الحرص الدائم والقائم على تطوير شاشات التلفزيون عبر استخدام أعلى التقنيات وجودة المحتوى وتحقيق التحول الرقمي بما في ذلك وجود تطبيق خاص للنقل المباشر لجميع قنوات التلفزيون ولعرض الاعمال التلفزيونية. واعرب عن شكره وتقديره لجميع العاملين في التلفزيون الحاليين والسابقين الذين يعود لهم الفضل بتميزه ونجاحه عبر كل هذه العقود الماضية.

