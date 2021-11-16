المياسة آل ثاني: الثقافة والفنون يحققان «رؤية قطر 2030»

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بحضور الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدوحة للأفلام، والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني ولفيف من الفنانين وصناع الأفلام من جنسيات مختلفة اقيم حفل توزيع جوائز مهرجان «أجيال» السينمائي التاسع الذي احتضنه مسرح دار الأوبرا في (كتارا) وقد حصد فيلم «عليان» للمخرج خليفة المري 3 جوائز حيث فاز بجائزة أفضل فيلم قصير عن فئة (هلال)، وجائزة أفضل فيلم روائي عن برنامج «صنع في قطر»، كما حصل بطل الفيلم الطفل صالح سالم المري على جائزة عبدالعزيز جاسم لأفضل أداء تمثيلي عن دوره المؤثر في الفيلم.

كما حصل فيلم «أوركا» لسحر مصيبي على جائزة الجمهور، وفي فئة (محاق) فاز فيلم «مظلات» إخراج خوسيه براتس، والفاروروبلس بجائزة أفضل فيلم قصير، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم طويل لفيلم «بوبيل من مدينة المداخن» إخراج يوسوكي هيروتا. وذهبت الجائزة نفسها في فئة (هلال) لفيلم «كباتن الزعتري» للمخرج علي العربي. وفي فئة (بدر) ذهبت جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم «لما بيروت كانت بيروت» للمخرجة اليساندرا الشنطي. وحصل فيلم «فلسطين الصغرى» للمخرج عبدالله الخطيب على جائزة أفضل فيلم طويل في فئة (بدر).

وحصل فيلم «صوت افتراضي» للمخرجة سوزانا مرغني على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة صنع في قطر، وحصل فيلم «ثم يحرقون البحر» للمخرج ماجد الرميحي على جائزة أفضل فيلم وثائقي في نفس المسابقة. وقد منح حكام أجيال الجائزة الشرفية للناشطة الفلسطينية منى الكرد.

وفي كلمة القتها الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني قالت فيها: تنبع أهمية مهرجان «أجيال» من كون الفنون لغة تجمع بين شعوب الأرض، وتعبر الدول دون جواز سفر، وتتيح منبرا متسامحا لحوار البشر من أجل بناء مجتمع إنساني أفضل للجميع، ويكتسب «أجيال» أهميته من عمق التأثير الاجتماعي للفنون، ومن أهمية السينما كشكل من أشكال التعبير الإبداعي الفاعل في تشكيل الوعي والانسجام المجتمعي.

وأضافت: إن الثقافة والفنون عنصران أساسيان في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى نقل بلادنا نحو الاقتصاد المعرفي الإبداعي القائم على التنوع الثقافي مع الحفاظ على هويتنا وتقاليدنا.

وقالت ايضا: إن العناية بالثقافة والفنون والرياضة والاستدامة البيئية هي التي تؤسس لجودة الحياة، وهي التي تثري القضايا الإنسانية وتصبغ عالمنا بألوان من السلام والسعادة، اليوم أصبحت طرق العلم متعددة، والأفلام أصبحت جزءا من مناهجنا الثقافية، لذلك لابد من اختيارها بدقة، وجاء مهرجان «أجيال» هذا العام ليؤكد التزام مؤسسة الدوحة للأفلام بتوفير هذه البرامج لجيل المستقبل... لقد عشنا تجارب رائعة، وأجواء اجتماع المبدعين من ثقافات متنوعة، وتعاونهم معا، ودعمهم لبعضهم البعض.. كل ذلك كان مصدر إلهام لنا جميعا لأننا نحن البشر حين نتفرق نكون ضعفاء، وحين نجتمع ونتعاون ونتفاعل نرجع أقوياء.

وأشادت ببرنامج «صنع في قطر» قائلة: لقد أصبحت المؤسسة حاضنة لكل من يريد إنتاج الأفلام في كل القطاعات وإننا في برنامج «صنع في قطر» شهدنا أصحاب المواهب وواصلنا متابعة تطورهم حتى غدوا فنانين محترفين يتردد صدى إبداعهم في أرجاء العالم، وهذا ما نسعى إلى تقديمه لكل عقل مبدع في قطر.

كما ألقت فاطمة حسن الرميحي، مدير مهرجان أجيال السينمائي والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام كلمتها وتوجهت بالشكر الى الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني صاحبة المبادرات والأفكار الملهمة والمبدعة ولفتت إلى أن تفاعل الجمهور مع المهرجان كان ملفتا واستثنائيا، وهو ما يحفز القائمين عليه لمضاعفة المجهود للبقاء عند حسن الظن، والبحث دائما عن الأفكار والأعمال الملفتة، وطرح المواضيع المؤثرة والملهمة لتحقيق مزيد من التميز والإبداع.

قالوا عن الجوائز:

عبَّرت الناشطة الفلسطينية منى الكرد عن سعادتها بوجودها في المهرجان الذي يجعلها فخورة كفلسطينية وعربية أيضا أن يقام في بلد عربي.

وعبر المخرج خليفة المري عن سعادته بحصول فيلم «عليان» على أغلب جوائز المهرجان، قائلا: لم يكن متوقعا حصولنا على ثلاث جوائز في المهرجان، لكني سعيد بهذا الإنجاز، الذي أعتبره بداية لمرحلة جديدة، تحملني مسؤولية كبيرة.

كما عبر الطفل صالح المري عن سعادته بحصوله على جائزة عبدالعزيز جاسم لأفضل أداء تمثيلي.

وقال إن الجائزة تحمسه للاستمرار في هذا المجال وتقديم أعمال مميزة.

وقال المخرج ماجد الرميحي: سعيد بحصول فيلم «ثم يحرقون البحر» على جائزة في المهرجان، والجائزة الحقيقية بالنسبة لي هي أن يعرض الفيلم في قطر وأمام الجمهور المحلي أكثر من الجائزة التي أعتبرها رمزية وليست هدفا شخصيا بعرضه في مهرجان «أجيال». وحصولي على جائزة إنجاز يضاف إلى تجربتي المتواضعة، وأشكر مؤسسة الدوحة للأفلام على دعمها.

