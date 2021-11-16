سعاد الصباح في عيون الدبلوماسيين والكُتّاب والأدباء العرب

علم ومعرفة

«هناك شخصيات تدخل حياتنا فتملؤها بهجة وحبّاً وتقديراً، ولا شك أن سعاد الصباح من هذا الطراز الفريد الذي يترك هذا الأثر في كل مجال من مجالات العمل الذي يطرقه. وقد طرقت سعاد الصباح مجالات كثيرة تتعلق بحياتنا، وذلك في أشعارها وكتاباتها وإسهاماتها الكثيرة في ندوات ومؤتمرات عقدت حول هموم أمتنا». هذا ما كتبه الوزير المصري الأسبق وأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان 1986-2008 محمد فائق في معرض حديثه عن الدكتورة سعاد الصباح ضمن كتاب (سعاد الصباح.. الإنسانة.. عاشقة الوطن)، الذي صدر أخيراً وجاء بمثابة رحلة بانورامية شيقة يأخذنا إليها، فيتنقل بنا بين محطات كثيرة في حياة سعاد الصباح على مدى نحو نصف قرن من النشاط الدؤوب والعطاء المتواصل، على أكثر من جبهة، وفي مجالات كثيرة ميّزها التحدي والإصرار والعزيمة الفولاذية.

ففي هذا الكتاب، الذي جاء في نحو 200 صفحة من القطع الكبير، تلقي نخبة من الكتّاب والأدباء والدبلوماسيين العرب الضوء على جوانب من شخصية الدكتورة في حقول كثيرة، منها الثقافة داعمة وممولة وناشرة ومانحة للجوائز، وشاعرة أثبتت حضوراً قوياً في المشهد الإبداعي العربي، وناشطة مرموقة في مجال حقوق الإنسان، كان لها فضل الإسهام الفعال في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعاشقة استثنائية لوطنها الكويت، والوطن العربي عموماً، وإنسانة التزمت منذ بدياتها قيم الوفاء والصدق والبساطة والعطاء.

وبين الكلمات التي ألقيت في مناسبات مختلفة، والمقالات التي نشرت في غير صحيفة ومجلة، تدفقت الصور الملتقطة لسعاد الصباح من زوايا كثيرة، وتداخلت في نسيج واحد لتشكّل لنا في النهاية لوحة فنية، عكست الكثير من تفاصيل حياة سعاد الصباح الثقافية والمهنية والحقوقية والشخصية. وبسبب ثراء هذه اللوحة يخيّل للقارئ أنه أمام أكثر من شخصية تم اختزانها في شخصية واحدة، وأكثر من حياة عاشتها حتى تمكنت من مراكمة إنجازاتها الكثيرة.

حقوق الإنسان

في مجال حقوق الإنسان يتحدث الوزير السوداني والأمين العام لاتحاد المحامين العرب الأسبق فاروق أبو عيسى عن إسهامها في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوائل ثمانينات القرن الفائت، وتخليها عن دورها القيادي في هذه المنظمة لتتمكن من دعمها وتمتين بنائها، فيقول: «آثرت الصديقة العزيزة أن تتخلى عن مواقعها القيادية ليبقى دعمها المتواصل للمنظمة العربية مادياً ومعنوياً، دليلاً على نبل وأصالة موقفها وعمق التزامها دفاعاً عن حقوق الإنسان العربي وهمومه وطموحاته. وأشهد لها أنها كانت خلال تلك الفترة الأكثر عطاء على جميع المستويات معنوياً ومادياً، وأن دعمها المادي الكبير للمنظمة العربية قد ساعدها على أن تواصل مسيرتها بشموخ واستقلالية، وأن تؤدي دورها المرموق دون تعثر أو توقف».

وهذا ما أكده طلال أبو غزال في كلمة له بعنوان (سيدة المبادرات) حيث قال عنها:».. وإذا كنا قد ترافقنا في نشاطات منتدى الفكر العربي، وقد كانت فيه عنصراً مؤسساً وفعالاً، فإن حيويتها الثقافية والفكرية قد تعدت ذلك الإطار إلى مجموعة من المؤسسات، في طليعتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان. هذه المنظمة التي لولا سعاد الصباح لما وجدت، أو في أفضل حالات التفاؤل، لكان وجودها قد تأخر سنوات وسنوات».

وبدوره، يلفت الروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل في كلمة له إلى أن اهتمام سعاد الصباح بحقوق الإنسان لم يقف عند الدعم المادي والمعنوي، بل تعداه إلى تأليفها الكثير من الكتب في هذا المجال، إذ يقول: « لا يسعنا إلا أن نشيد بمبادرات سعاد الصباح التي كانت في طليعة المناضلين في هذه الميادين، فهي إلى جانب كونها لم تبخل بوقتها وجهدها ومالها، لترأس أو لتشارك في العشرات من اللجان والمنتديات والمؤتمرات، قدمت للقارئ العربي زهاء أربعة كتب تتناول قضايا الحرية وحقوق الإنسان».

عن ذلك يقول الدكتور يحيى الجمل: «وعندما بدأنا تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان كانت سعاد الصباح في مقدمة المتحمسين المؤمنين المدافعين عن حقوق الإنسان العربي، وكانت معنا أو كنا معها في أول مجلس أمناء لأعضاء المنظمة بعد تأسيسها.. كانت هي السيدة الوحيدة في مجلس الأمناء».

سعاد الشاعرة

أما عن سعاد الشاعرة فيقول لامع الحر: «سعاد الصباح شاعرة الوجد الإنساني، الطالع كما الفجر، والمبشر بتمرد نسائي، كما النبوءات، والمقتحم خدر هند وسلمى، كما الرايات، تسمو حرية وكبراً». ويضيف: «إنها شاعرة الاحتجاج بلا منازع، الاحتجاج المبني على حرارة داخلية عارمة، يختفي ويظهر، يشرق ويغيب، يتقدم ويتراجع، يتشدد ويتراخى، يكر ويفر، يتوحد ويتعدد، وكأن الشاعرة لا تكتب شعراً فحسب، بل تخوض معركة بكل ما تتطلبه المعارك من أساليب ومقومات وأسس، وتحقق انتصارات ملحوظة على مستوى الإبداع الشعري».

وعن ذلك يقول د.سمير سرحان: «غمست سعاد الصباح قلمها في مداد من قلوبنا ومشاعرنا.. آمالنا وأحلامنا.. لحظات الإحباط الهائلة العظيمة فينا.. ولحظات الفرح الغامر والنشوة الهائلة في قلوبنا، فعبرت دائماً عن مكنون مشاعرنا.. وعن كل قضايانا رجالاً ونساء، فلم يقتصر شعرها على التعبير عن مكنون المرأة.. عقلها وروحها، وإنما عبّرت أيضاً عن الرجل. فليس شعرها من قبيل الشعر النسائي، وإنما هو شعر عظيم وكفى».

