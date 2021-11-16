كامل العبدالجليل: مهرجان القرين ومعرض الكتاب في فبراير

علم ومعرفة

كشف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن استراتيجيته الجديدة، التي تشمل باقة من الأنشطة والبرامج الداعمة للفنون والثقافة، ومنها استئناف الحركة الفنية بإطلاق مهرجانات عدة مهمة خلال الفترة المقبلة، كمهرجان القرين ومعرض الكتاب فبراير المقبل. أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حلقة نقاشية بمكتبة الكويت الوطنية، في إطار إعداد استراتيجية المجلس الوطني (2022 – 2027) تتناول قضايا الثقافة والإعلام، حضرها الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل، وقيادات المجلس، وجمع كبير من الإعلاميين. ودارت خلال الجلسة نقاشات مطولة، واقتُرحت أفكار جديدة متبادلة بين الحاضرين.

خطة المجلس

وكشف العبدالجليل عن خطة المجلس من أعمال ثقافية بالفترة المقبلة، قائلا: «الخطة وضعت وبدأت مراحل التنفيذ لإعادة الحياة، والذي توقف بسبب ظروف جائحة كورونا الصعبة، وسوف نقيم مهرجان المسرح ونعيده بصورة وحلة جديدة، وذلك في الفترة من الأول وحتى العاشر من ديسمبر القادم، وسوف تقدم فيه 8 عروض مسرحية رفيعة المستوى من المسارح الأهلية أو المسارح الخاصة، ولدينا مهرجان القرين الثقافي، الذي سيعود في فبراير القادم، وسوف يشتمل على تنوع كبير للثقافة والفنون والآداب والتراث الوطني، وطبعاً معرض الكتاب سيصاحب مهرجان القرين، والمعرض سيكون محليا، وسوف يكون في حلة جديدة ترفع من مستوى الخدمات التنظيم والإدارة والإشراف، وسوف نتيح فرصاً كبيرة لدور النشر الكويتية ونشجعها ونعطيها مساحات لعرض انتاجها الحالي بسبب توقفها خلال فترة كورونا».

ورشة عمل

وأوضح العبدالجليل أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أقام ورشة عمل موسعة بهدف الالتقاء مع جميع المؤسسات والجهات الإعلامية في دولة الكويت بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ويأتي هذا ضمن إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ولا شك أن الإعلام الثقافي في صدارة اهتمامتنا والتركيز على ما نخلق من منظومة عمل وتعاون وعلاقة مشتركة مستدامة بينا وبين الإعلام الثقافي والفني في دولة الكويت، ولا شك أنه دور كبير ومعزز مكمل في دورنا في الشراكة الاستراتيجية التي نرسمها للمستقبل الواعد، وهم يعينوننا بالأفكار والمقترحات والمشروعات، التي يتمنون أن تحقق على أرض الواقع، وما هو جديد ومفيد الذي نخرج منه من أفواه ومن أفكار وآراء وعقلية الصحافة الثقافية والفنية».

آراء قيمة

وأضاف العبدالجليل: «لقد استمعت إلى آراء قيمة وجيدة نأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الخطة، وسوف يكون لنا تعاون ونعزز هذه الشراكة ونخلق جسوراً من خلالها نستفيد ونتبادل من خلالها الرؤى لمستقبل واعد نطور فيه الثقافة الكويتية والفنون، وخاصة الفنون الشعبية بما نصدره من دوريات مختلفة وكتب وإنتاج ثقافي مختلف الأفكار والآراء والرؤى».

