السفير الذويخ: الفن يدعم العلاقات بين الدول

علم ومعرفة

شارك 17 فنانا كويتيا في معرض أوسكار أرض الفن الدولي الذي أقامته مؤسسة (لاند أوف أرت) land of art برئاسة الفنان حسن طه كريم في القاهرة بساقية الصاوي بحضور سفيرنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ وقد كرمت المؤسسة جميع الفنانين المشاركين نظير مشوارهم الثقافي والفني إيمانا بعطائهم ومشاركتهم البناءة محمد صالح الذويخ أكد في تصريحات خاصة لـ(النهار) انه سعيد بوجوده في ساقية الصاوي ذلك المكان الثقافي المهم وسعيد بالطبع بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي يشارك فيه نخبة من الفنانين التشكيليين الكويتيين التي تضيف اعمالهم بلاشك أهمية ورونقاً لهذا الحدث. فالفن من الأمور التي تدعم العلاقات بين الدول وبالنسبة لنا في الكويت فان العلاقات الثقافية مع مصر هي علاقات متجذرة ومتأصلة فالساحة المصرية الفنية والثقافية لا تخلو من الحضور الكويتي على مدار العام مشيرا إلى أن الجانب الثقافي هو جانب ثري جدا للتعاون المشترك والفنانون الكويتيون دائما يكونون مستعدين وسعداء للمشاركة في اى حدث ثقافي داخل مصر.

عراقة الإبداع

(النهار) التقت عدداً من الفنانين والفنانات المشاركين في الاحتفالية على هامش المعرض للتعرف عن قرب على الأعمال المشاركة وتجربتهم في القاهرة. الفنانة ابتهال العوض قالت: انها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها بمعرض بمصر بل هي المرة الثانية مؤكدة أن فرصة السفر لمصر والوجود على أرضها هي فرصة عظيمة لاى فنان مؤكدة أنها انبهرت بالفن الموجود بمصر وان فرصة الاحتكاك بفنانين مصريين وآخرين من أماكن مختلفة في العالم هي فرصة كبيرة لاى فنان وخاصة الفن المصري الذي يتميز بعراقة الإبداع.

شجاعة طير

الفنانة ابتسام مطر قالت ان لوحتها التي شاركت بها في المعرض بعنوان (شجاعة طير) وهي عبارة عن فتاة حسناء تحدق في عصفور على وشك التحليق مؤكدة أن العصافير علمتها لغة الحب فالطيور عكس بعض البشر تؤمن بقيمة الحرية وان حضورها في مصر تجربة ممتعه ومفيدة أثرتها فنيا. وإنها سعيدة بالتجربة وبالوجود في مصر مهد الحضارات والثقافة والفنون، مشيرة إلى أن لوحتها من الفن السريالي الذي يجمع بين السريالية والواقعية.

التواصل الواقعي

الدكتورة عبير الكندري قالت: أنها تشارك في المعرض بعملين واصفه تجربتها بأنها تجربة جديدة تختلف عن مجمل أعمالها السابقة متمنية أن تنال اللوحتان إعجاب رواد المعرض مشيرة إلى أنها تشارك في معارض بمصر منذ سنوات طويلة ومنذ أن كانت طالبة في الماجستير. وتشير عبير إلى أهمية التواصل الواقعي بين الفنانين فهو أمر مختلف تماما عن اى أنواع أخرى من التواصل فالحضور يعني مشاركة وتبادل للأحاديث والثقافات والاخبار الفنية ومصر بالطبع زاخرة بالفن والفنانين.

الفن العربي

الفنان الدكتور سعودي الفرج المحاضر بالمعهد العالي للفنون المسرحية قال: انه شارك مرات عدة في معارض مختلفة في مصر وفى هذا المعرض يقدم عملاً تراثياً كويتياً مستوحى من التراث حيث إن اللوحة بها عدد من الخامات.

وأوضح أن الفنان عندما يختلط بفنانين من بلدان أخرى فهو شيء مهم جدا يساعد على تشكيل رؤية خاصة بالفنان وتساعدنا على النهوض بالفن العربي فهذه اللقاءات مهمة جدا.

راقصات البالية

الفنانة لينا حجازي قالت: إنها تشارك بلوحة عبارة عن مجموعة من الباليرنات يرسمن بأجسادهن نوتة موسيقية اسمها داجو وهى تعني حركات الباليرينا وهى حركات مختلفة. وأشارت إلى أنها شاركت بمعارض في بلدان عربية وأوربية عدة وان مشاركتها في مصر تأتى مختلفة نظرا لعراقة الفن المصري وأصالته. وأوضحت لينا أن اختيارها لرسم راقصات البالية جاء متواكبا مع الفترة التي قضاها العالم في الحجر الصحي وفى القيود التي فرضها الوباء فشعرت أنها تريد التحرر وتنشد حرية الحركة فأكثر شيء رسمته في فترة الكورونا هو الرقص واستخدمت الألوان المبهجة.

روح الثقافة

الفنان حسن كريم رئيس المؤسسة قال: ان المعرض يستهدف زرع روح الثقة في ترابط الفنانين فيما بينهم من العالم ، ويعمل على فتح لغة الحوار والتخاطب الفني البناء في الوصول لثقافة علمية فنية ومهارة عالية تحمل مبدعوا العالم ضمن أفق التعبير اللوني.

صفاء دشتي نائب رئيس المؤسسة قالت: ان المؤسسة تهتم بالفن والفنانين وتقيم المعارض وورش العمل على مستوى دولي وترتقي بأسلوب الفنانين وأفكارهم وحاولنا في هذا المعرض انتقاء الأكاديميين للاستفادة من خبراتهم وهى المرة الأولى لنا في مصر وتم اختيار مصر لأنها هي أم الدنيا فهي بيت العيلة تحب الفنانين وقد شارك في المعرض 17 كويتياً لكن من تمكن من الحضور 7 فنانين فقط ونقيم ندوات على هامش المعرض لإثراء الفنانين الكويتيين.

