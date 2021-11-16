ليبيا.. حفتر يترشح للانتخابات الرئاسية

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طرابلس – الوكالات أفادت مصادر في ليبيا أن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية. ونقلت قناة «العربية» عن المصادر قولها إن حفتر توجه بالفعل لتسلم بطاقته الانتخابية في مدرسة صلاح الدين، تمهيدا لإعلانه الترشح رسميا.

الى ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا وفي وقت أكدت فيه تيارات سياسية رفضها للخطوة طالب كل من القضاء العسكري الليبي والجنائية بتسليمه للمحاكمة. وقالت مفوضية الانتخابات إن «سيف الإسلام (49 عاما) قدم أوراق الترشح لرئاسة الدولة وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها (جنوب)، مستكملا المسوغات القانونية».

ولاتزال قواعد إجراء هذه الانتخابات موضع خلاف بين الفصائل الليبية المتنافسة، ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل فهو محكوم عليه بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي أواسط مايو 2011، تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بطلب إلى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات تطالب باعتقال سيف الإسلام القذافي. ويوم 28 يوليو 2015، أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص على 9 من رموز نظام القذافي من بينهم نجله سيف الإسلام، ومدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهده البغدادي المحمودي.

وبعد تقديم ملف ترشحه للرئاسة عاد سيف الإسلام ليتصدر الجدل القانوني والسياسي في ليبيا. من جانبه، طالب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري المفوضية بإيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر للانتخابات الرئاسية لحين امتثالهما للتحقيق في عدد من القضايا. وفي الأثناء، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق سيف الإسلام لا تزال سارية حتى الآن.

