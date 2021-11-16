«البنتاغون» عن قتل النساء والأطفال في سورية: ليسوا مدنيين!

عربيات ودوليات

أعلنت القيادة المركزيّة الأميركيّة «سنتكوم»، أنّ غارة جوّية نُفّذت في سورية عام 2019، كانت «مشروعة»، وذلك بعدما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ الجيش الأميركي «تكتّم» عن مقتل عشرات الأشخاص من المدنيين جرّاء هذه الغارة. وأصدرت «سنتكوم» بيانا مفصلا بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقا خلص إلى أنها «دفاع مشروع عن النفس» و«متناسبة» وأن «خطوات ملائمة اتّخِذت لاستبعاد فرضية وجود مدنيين»، وفقا لما نقلته «نيويورك تايمز». وقال المتحدث باسم «سنتكوم» بيل أوربان: «لقد أعددنا تقريرا داخليا بالغارة وأجرينا تحقيقا فيها وفق ما لدينا من أدلة ونتحمّل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح». وقال إن التحقيق لم يتمكن من «تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع». وأضاف أن بعضا من النساء والأطفال «سواء بناء على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة (ضد داعش) وبالتالي لا يمكن بتاتا تصنيفهم كمدنيين». وكانت «نيويورك تايمز» نشرت، السبت، نتائج تحقيق أجرته، أظهر أنّ قوّة أميركيّة خاصّة عاملة في سورية «كانت تُخفي أحيانًا وقائع عن شركائها العسكريّين حفاظًا على السرّية، ألقت ثلاث قنابل على مجموعة مدنيّين قرب معقل لتنظيم داعش في بلدة الباغوز، ما أدى إلى مقتل 70 شخصًا، غالبيّتهم نساء وأطفال».