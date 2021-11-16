شعبية بايدن والديموقراطيين تواصل الانحسار

عربيات ودوليات

تراجعت نسبة تأييد الرئيس الاميركي جو بايدن والديموقراطيين بشكل عام.على الرغم من نجاح إدارة بايدن، في تمرير حزمة البنية التحتية بتمويل قدره 1.2 تريليون دولار، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ شعبيته. وتراجع قبول بايدن إلى مستوى منخفض جديد مدفوعًا إلى حد كبير بمزيد من الآراء السلبية بين الديموقراطيين والمستقلين، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة ABC نيوز. وفي يونيو وافق 94 % من الديموقراطيين على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع وظيفته مقارنة بـ 3 % ممن رفضوا ذلك وحاليا تراجعت نسبة التأييد إلى 80 % من الديموقراطيين، وارتفعت نسبة الرفض إلى 16 %. وبالكاد وافق 4 من كل 10 ديموقراطيين بقوة على أداء بايدن الحالي بانخفاض من حوالي 7 من كل 10 في يونيو.