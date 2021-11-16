الأمير تشارلز إلى الأردن ومصر في مهمة رسمية

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: في أول رحلة رئيسة لهما إلى الخارج منذ جائحة كورونا، يزور وريث عرش بريطانيا الأمير تشارلز، وزوجته الدوقة كاميلا الأردن ومصر هذا الأسبوع.

الجولة التي تستغرق أربعة أيام تأتي بتكليف من الحكومة البريطانية، حسبما أعلن قصر «كلارنس هاوس»، مقر إقامة ولي العهد وزوجته.

وقال كريس فيتزجيرالد، نائب السكرتير الخاص لتشارلز: «تأتي الرحلة الملكية الأولى منذ ما يقرب من عامين في توقيت مهم في علاقة بريطانيا مع كلا البلدين».

وستدور الموضوعات المحورية للجولة حول حماية المناخ وكذلك الحوار بين الأديان، وحقوق المرأة وحماية التراث الثقافي التاريخي.

ويتولى تشارلز (73 عاما) بشكل متزايد مهام خارجية نيابة عن والدته الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما). وكانت آخر جولة خريفية رئيسية له في الهند ونيوزيلندا وجزر سليمان في المحيط الهادئ في عام 2019.

وستكون الأردن المحطة الأولى في جولة تشارلز، والتي ستبدأ اليوم. وكانت آخر زيارة له للأردن في فبراير2015.

وسيشارك تشارلز وكاميلا، من بين ضيوف آخرين، في الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن مع الملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا. وتحافظ العائلة المالكة البريطانية على علاقات وثيقة مع العائلة المالكة الأردنية.

ويوم الخميس المقبل يتوجه تشارلز برفقة زوجته إلى مصر، حيث يستقبلهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته. وجاء في بيان القصر: «زيارة صاحبي السمو الملكي لمصر ستسلط الضوء على العلاقات الوثيقة لمصر مع بريطانيا وستتيح فرصة لإظهار التزام مصر المتنامي بحماية البيئة».

