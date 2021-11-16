«كورونا».. النمسا تفرض «إغلاقاً» على غير الملقحين

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: فرضت السلطات النمساوية إجراءات إغلاق تستهدف حوالي مليوني شخص لم يتم تطعيمهم بشكل كامل ضد «كوفيد-19» حيث تواجه البلد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وقال المستشار ألكسندر شالنبيرغ «نحن لانتخذ هذه الخطوة باستخفاف، لكنها ضرورية للأسف». ولن يُسمح للأشخاص غير المطعمين بمغادرة منازلهم إلا لأسباب محدودة مثل الذهاب إلى أماكن العمل أو شراء الطعام. وتم تلقيح حوالي 65% من سكان النمسا بشكل كامل وهي واحدة من أقل المعدلات في أوروبا الغربية.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى المنطقة الأكثر تضرراً من الوباء، وتقوم العديد من البلدان بفرض قيود وسط مخاوف من ارتفاع الحالات.وعلى الرغم من ذلك فإن بريطانيا التي لديها واحد من أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا لم تفرض قيودا جديدة بعد على الرغم من مطالبة مسؤولين صحيين بإجراءات مثل فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وذلك لتجنب أزمة خلال فصل الشتاء.وتأتي الإجراءات التي تم تفعيلها في النمسا امس وسط ضغط متزايد على المستشفيات. ومن المقرر أن تستمر مبدئياً لمدة 10 أيام.

وفي ألمانيا المجاورة حيث حذر وزير الصحة من تفشي الجائحة في غير الملقحين، من المقرر أن تجتمع الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة القيود الجديدة المحتملة. ويصل معدل التطعيم في ألمانيا إلى نسبة 67.3%، وهو أعلى من النمسا ولكن بنسبة محدودة وصنفت ألمانيا النمسا كمنطقة عالية الخطورة، ما يعني أن أي شخص قادم منها يجب أن يخضع للحجر الصحي. وفي اسيا تواجه الصين أكبر تفش على أراضيها لمرض «كوفيد-19» بفعل انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى ما دفع بعض المناطق إلى تقييد دخول القادمين من مدينة بشمال شرق البلاد تزايد بها معدل الإصابات على نحو أسرع من أي مكان آخر في البلاد الأسبوع الماضي. وأظهرت إحصاءات لـ«رويترز» تستند إلى بيانات رسمية أن الصين سجلت في المجمل 1308 إصابات مؤكدة انها انتقلت محليا في البر الرئيسي بين 17 أكتوبر و14 نوفمبر، وهو رقم يتجاوز عدد الإصابات الناجمة عن تفشي سلالة دلتا في الصيف والذي بلغ 1280 إصابة. وهذا هو التفشي الأوسع انتشارا للسلالة دلتا في الصين حيث أثر على 21 إقليما ومنطقة وبلدية. وعلى الرغم أنه لا يزال أصغر نطاقا من العديد من حالات التفشي التي شهدتها بلدان أخرى، تسعى السلطات الصينية جاهدة لمنع انتقال العدوى بموجب سياسة الحكومة التي تقوم على عدم التهاون في مكافحة المرض.

