«خفض معدل الخصوبة».. خطة حكومية لمواجهة الزيادة السكانية

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«القاهرة» - الوكالات: كشف مصدر مسؤول في مصر عن سعي الحكومة لخفض معدل الخصوبة، من اجل مواجهة خطر الزيادة السكانية.

وقال رئيس قطاع الاحصاء في الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عبد الحميد شرف الدين، ان «الجهاز يصدر نحو 200 احصاء خلال العام، اجتماعية واقتصادية وغيرها»، لافتا الى انه تم اطلاق العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة 2021.

وأوضح شرف الدين في لقاء تلفزيوني، ان «المسح الصحي للأسرة المصرية يهتم بالصحة بصفة عامة، لكنه يهتم ايضا بالصحة الانجابية وينفذ في نحو 100 دولة حول العالم»، لافتا الى ان «هناك عددا من الأسئلة تجيب عليها الأسرة خلال المسح، فضلا على انه يتم قياس وزن وطول ونسبة الهيموغلوبين في الدم لدى كل افراد الأسرة».

وأشار الى ان «الاجابات التي يتم جمعها من خلال استمارة المسح، توضح اكثر من نقطة، ومنها معدل الخصوبة».

وأكد المسؤول الحكومي انه «وفقا للبيانات الحديثة التي رصدت، فان معدل الخصوبة في مصر حاليا يصل الى 3.4 في المئة، وهو مرتفع لكنه بدأ في الانخفاض مؤخرا».

وقال: «نستهدف خفض معدل الخصوبة الى 2 بالمئة، لأن الدراسات تشير الى انه اذا استمر المعدل الحالي عند 3.4 في المئة فان تعداد السكان في مصر عام 2052 سيصل الى 193 مليون نسمة، بينما اذا انخفض معدل الخصوبة الى 2 في المئة فان التعداد في 2052 سيصل الى 150 مليون نسمة فقط».

ويشير معدل الخصوبة في ابسط تعريفاته، الى متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها.

وشرح شرف الدين وجهة نظره، قائلا: «عندما ننفق جنيها في مواجهة الزيادة السكانية فان العائد الاقتصادي له سيكون كبيرا على الدولة، لذلك يجب ان يتكاتف المواطنون مع الدولة لمواجهة الزيادة السكانية».

تجدر الاشارة الى ان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، كانت قد اعلنت امام مجلس النواب في اغسطس الماضي ان عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، وأن معدل الخصوبة بلغ 3.4 أطفال لكل سيدة، مؤكدة الحاجة الى خفضه.

