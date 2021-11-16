«الأوقاف» تنهي فوضى «صناديق النذور» في المساجد

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أنهت وزارة الأوقاف المصرية أمس فوضى «صناديق النذور» المنتشرة في غالبية المساجد، وشنت جولات تفتيشية للتأكد من رفعها، حيث انتهت أمس المهلة المحددة لرفع الصناديق.

وشددت الوزارة، على أن من يخالف قرار إزالة صناديق التبرعات، يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانوناً واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق، حيث ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائلة جمع الأموال خارج نطاق القانون. وكان محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قراراً وزاريّاً قبل عدة أيام، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيماً دقيقاً لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكل الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

