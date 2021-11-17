وطن النهار

أكد تجمع دواوين الكويت ان المحن لا تزيد أهل الكويت إلا تقارباً وترابطاً ومحبة.

جاء ذلك ضمن رسالة للتجمع بخصوص تجنب الفتنة الطائفية قال فيها فهد المعجل ان العفو من شيم الكرام، وفي الكويت العفو حقيقة تثبت اصالة اهل الكويت قيادة وشعبا وما جبلوا عليه من سماحة وطيبة.

وأضاف: كما ان الكويت الغالية بحاجة لكل ابنائها وهم كلهم بعون الله درعها الواقي، فالكويت تزخر بالشرفاء من كل الملل والطوائف.

وذكر بيان التجمع ان المبادرة السامية للعفو انما هي قدوة ورسالة للجميع لتوحيد الصفوف وتصفية النفوس.

وزاد: نرجو ممن شملهم العفو ان يكونوا عند حسن الظن كأبناء بررة لوطنهم وقيادتهم والذين شملوهم برعايتهم وعفوهم ونؤكد بأن الكويت هي بلد الأمن والأمان، وأن اهل الكويت لن تزيدهم المحن الا تقاربا وترابطا ومحبة، كما اننا على ثقة تامة بالحكماء من ابناء الكويت من جميع الملل والطوائف بأن يسعوا الى تأصيل مبدأ الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة بجميع انواعها.

وجاء في ختام البيان: حفظ الله الكويت وأهلها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن بقيادة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد.

اللهم ومن اراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا،، اللهم آمين.

