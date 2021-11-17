وطن النهار

عملت مراكز الخدمة المتنقلة على صرف المستلزمات الاعتيادية المخصصة لكبار السن بكميات تكفي لسد حاجتهم لمدة طويلة بالنظر إلى الظروف التي خلفتها الجائحة من إغلاقات وحظر وما شابه ذلك من إجراءات احترازية.كما تولت المراكز تنظيم دخول المسنين المراجعين لها لتوفير أقصى درجات الحيطة والاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين فيها وذلك لضمان تقليل انتشار عدوى الفيروس. وفي هذا الصدد قال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي لـ«كونا» إن عدد المستفيدين من الخدمة المتنقلة بلغ 3263 وأن عدد النزلاء في مركز «فرح» للرجال بلغ 6 حالات وفي مركز «فرح» للنساء بلغ 13 حالة.

وأضاف السبيعي أن عدد المستفيدين من بطاقة «اولوية» والتي تمكن المسنين من إنجاز معاملاتهم في جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بلغ 26204 مستفيدين في حين بلغ عدد المستفيدين من لوحات مواقف كبار السن 1959. وأوضح أن المراكز تقدم مجموعة من الخدمات الحياتية الصحية والاجتماعية التي من شأنها رفع الحالة النفسية والمعنوية للمسنين مثل إيصال الأدوية النفسية لمنزل المسن وتقديم بعض الهدايا الرمزية في المناسبات المختلفة كاليوم العالمي للمسنين. وبشأن مرحلة ما بعد الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها أفاد السبيعي بأن مراكز الخدمة المتنقلة استعدت لعودة الزيارات المنزلية للمسنين بعد فترة توقف ليست بالقصيرة بسبب ظروف الجائحة إذ تولت أفرعها بالمحافظات حصر أعداد وأسماء الذين أبدوا موافقتهم على عودة الزيارات المنزلية لخدمتهم كما نظمت دورات تدريبية للباحثين المختصين في هذا المجال لتأهيلهم للقيام بمتطلبات الزيارات وفقا للاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة.

