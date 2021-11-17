وطن النهار

تقدم المحكومون في قضية العبدلي «بالشكر والثناء والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على مبادرة الحوار الوطني ورعاية المصالحة الوطنية التي أثمرت إعفاء لمختلف أبناء الوطن».

وقال المحكومون في بيان: «لا يفوتنـا أن نتقدم بالشكر إلى رئيس مجلـس الأمـة مـرزوق الغانم وأعضاء لجنـة الحـوار الوطني، حيث كانت جهودهـم شـاملة لأبنـاء الكويت، ما يؤكد ضرورة تفعيل الوحدة الوطنية في كل آن ولحظة في تاريخ وحياة هذه البلد».

وثمنوا «موقف هيئة الدفاع بجميع أفرادها على جهودهـم الواضحـة الأثـر، مقدمين الشكر إلى جميع الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، ونخص بالذكر ناصر الدويلـة لمـا قـدمـه مـن قـراءة منصفه للأحكام رغـم الاختلاف الفكري والسياسي، ونشكر كل مـن سـعـى مـن أعـضـاء مجلس الأمة السابقين والحاليين».

