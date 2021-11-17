وطن النهار

أفاد نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح بانه وحرصاً من الهيئة على تنفيذ رؤية الدولة الرامية الى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، وتذليل العقبات التي تواجه مسيرة التحاقهم بالعمل قامت الهيئة برفع عدد من المقترحات بهدف تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.

وأشار الى انه ومن بين تلك المقترحات مقترح استمرار صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب العمل والعاملين في الجهات غير الحكومية حال الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياطية، حيث تضمنت المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 (بنصها الحالي) حالات وقف صرف الدعم عن اصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية من بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياطية، وهو ما دعا الهيئة الى اقتراح استمرار صرف الدعم للمجندين لقيامهم بعمل عظيم وواجب وطني.

وعن مصير المقترح في الوقت الراهن قال نائب المدير العام بأن الهيئة قامت بالتنسيق بشأن هذا المقترح مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ثم تولت الهيئة رفع المقترح لمجلس الخدمة المدنية وفور موافقة مجلس الخدمة على المقترح قامت الهيئة برفعه لادارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشروع القرار وافراغه في الصياغة القانونية المناسبة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره ووضع محل التنفيذ.

واختتم المطوطح ان الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها الى دعم العامل الوطني وحث الباحثين عن عمل للالتحاق بالقطاع الخاص وزيادة نسبة توظيفهم في الجهات غير الحكومية، مثمناً تعاون الجهات ذات الصلة بالمقترح وتفاعلهم السريع لاقراره.

