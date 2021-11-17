وطن النهار

أقامت البلدية ورشة عمل للتعريف بكيفية تخصيص الاراضي الحكومية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في إطار النقلة التي تشهدها في تسريع وتيرة الأعمال لإنجاز المشاريع بحضور ممثلي كل الجهات الحكومية المعنية.

وقال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي إن البلدية امام نقطة مهمة في التعاون مع الوزارات المعنية لترجمة توجه مجلس الوزراء في تحقيق التحول الرقمي ليكون واقعا ملموسا ونقلة نوعية في تخصيص الاراضي وتلافي مشاكل تعارضها مع خدمات البنية التحتية لوزارات الدولة المختلفة.

وأضاف بأن النظام الالكتروني الخاص بميكنة اعمال تخصيص الاراضي سيتيح خلال 3 أشهر لجميع الجهات الحكومية المعنية وضع كافة بيانات خدمات البنية.

من جانب اخر قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات سعد المحيلبي ان البلدية اجتمعت مع الجهات الحكومية المعنية بتخصيص الأراضي والتي تسمى بوزارة الخدمات في اطار لقاء مبدئي للتعريف بآلية تخصيص الاراضي من خلال نظم المعلومات الجغرافية، الذي يتيح لجميع الجهات الحكومية الفرصة للتعرف على جميع المحتويات والبيانات للبنى التحتية تحت الأرض وفوقها حتى يكون من السهولة ملء طلب تخصيص الاراضي، واعتمادها وتوجيهها الى الجهاز المعني بتخصيص الاراضي، ثم الى المجلس البلدي لاصدار القرار النهائي بشأن الاراضي دون الوقوع بتداخلات مع الجهات الحكومية.

وأضاف بأنه تم تقديم الورشة لتعريف الجهات الحكومية بأهميتها وآلية التخصيص والمميزات الخاصة بالبرنامج، مشيرا الى التفاعل المميز من قبلها بناء على توجيهات مجلس الوزراء المتمثلة في العمل على رقمنة العمل في الجهات الحكومية والخدمات التي تقدمها كل جهة، والبلدية دورها توفير هذه الخدمة، عبر التنسيق بين الجهات الحكومية لاصدار القرار الخاص من قبل المجلس البلدي.

ولفت الى انه من خلال الورشة تم التأكيد من خلالها على التعريف بالبرنامج ودعوة الجهات الحكومية لوضع بياناتها من خلاله، بما يسمى خريطة الخدمات العامة للدولة، ما يساهم في سهولة التعرف عليها من خلال وزارات الدولة، مشيرا الى أن الورشة التعريفية هي بداية للقاءات تعريفية أخرى خاصة بكل جهة حكومية للاجابة عن أسئلتها ومساعدتها بقدر الامكان، لان الخدمة مهمة للجميع، وليس مشروع خاص لبلدية الكويت، هو مشروع للدولة يحقق ويساعد على الاسراع في تخصيص الاراضي دون أي أخطاء مستقبلية.

التخصيص المستقبلي

بدوره قال مدير إدارة مركز نظم المعلومات م. طارق المديني ان الخدمة الالكترونية المزمع تقديمها خلال المرحلة المقبلة ليست خدمة قاصرة على البلدية، لأن الاستفادة منها ستكون لعدد من الوزارات المعنية في طلبات تخصيص الاراضي واختصار الدورة المستندية لانجاز معاملة التخصيص. وأضاف المديني ان الورشة ستؤثر في عملية التخصيص المستقبلي للاراضي، حيث ستساهم في تقليص الاجراءات بشكل كبير وسيمنع حدوث الخطأ اضافة الى سرعة اتخاذ القرار في المشاريع الحيوية والتنموية للدولة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

الخدمة الإلكترونية

من جهة اخرى قالت مدير ادارة المساحة في بلدية الكويت م. هدى الدابي إن نظام الخدمة الالكترونية لتخصيص الاراضي تتيح تحديد موقع الارض عبر الستالايت لادخال الاحداثيات لها وكذلك رسم خريطة الموقع المطلوب تخصيصه ليتم دراسته من قبل الادارة المختصة. وفي نفس السياق قال مدير ادارة العلاقات العامة محمد السندان بتوجيهات المدير العام لبلدية الكويت وضعنا خطة كجهاز تنفيذي لتحويل الكثير من الخدمات الكترونيا بالتزامن مع توجيهات مجلس الوزراء للتحول الرقمي، مشيراً الى ان الخدمات ستأتي تباعاً عبر القطاعات المختلفة في بلدية الكويت، كانت بدايتها ورشة عمل فيما يتعلق باعمال تخصيص الاراضي ودعوة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية في الدولة لتوفير البيانات للخدمة، لتسهيل طلب المعاملات لتخصيص الاراضي.

