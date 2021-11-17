وطن النهار

تعلن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الالكترونية «اونلاين» التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الالكتروني وحفاظا على سرية المعلومات مع حق الأشخاص ذوي الإعاقة تم وضع خاصية ارسال رمز التحقق على الرقم المسجل لدى الهيئة OTP. بما يتيح لذوي الإعاقة والمكلف بالرعاية بانجاز أغلب معاملاتهم دون مراجعة مقر الهيئة و أفرعها عن اطلاق خدمة الاستعلام الصوتي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم. ‎والتي تشمل: خدمات تعليمية وتأهيلية «الاستفسار عن القرار التعليمي». خدمات طبية ونفسية «الاستفسار عن المكلف بالرعاية، الاستفسار عن الإسكان والمرافق العامة، الاستفسار عن المخصصات المالية، الاستفسار عن الأجهزة التعويضية، الاستفسار عن ملف الاعاقة، لافتة إلى أنه لغير المسجلين لدى الهيئة يمكنهم معرفة عناوين أفرع الهيئة، والتحدث لموظف الخدمة للاستفسار عن خدمات الهيئة ‎من خلال الرقم التالي 1811123، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين دون تكبدهم عناء المراجعة ، اختصارا للوقت والجهد المبذولين في سبيل ذلك وتماشيا مع عجلة التطور و التنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي في مجال الخدمات الالكترونية عن بعد وذلك توفيرا لوقت ومجهود الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.