وطن النهار

نظم معهد دسمان للسكري فعاليته السنوية بمناسبة يوم السكر العالمي، وذلك من خلال يوم توعوي مفتوح بمجمع وبرج الحمراء برعاية بيت التمويل الكويتي أول من أمس، وتضمن اليوم المفتوح العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية تضمنت فحوصات طبية كقياس سكر الدم والمؤشرات الحيوية، استشارات طبية وغذائية، وتمارين ونصائح تخص اللياقة البدنية والعديد غيرها.

وقال مدير عام المعهد د ..قيس الدويري ان الهدف من هذه الأنشطة تسليط الضوء على هذا المرض وإيصال رسالة توعوية للمرضى وتعليمهم أساليب ومهارات التعايش السلمي معه وعوامل خطورته وكيفية الوقاية منه، لافتا الى أن المعهد نظم هذا اليوم المفتوح تماشيا مع رسالته والتي تتمثل بمكافحة وباء السكري في الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج، متقدما بالشكر الى إدارة مجمع وبرج الحمراء لاستضافتهم لهذه الفعالية.

والجدير بالذكر ان المعهد يواصل جهوده المستمرة من خلال الأبحاث المحكمة التي يجريها على قدم وساق للحد من تزايد نسبة الإصابة بداء السكري في البلاد ليكون أحد أهم المراكز الشاملة للأبحاث والعلاج والتوعية في مجال مرض السكري.

