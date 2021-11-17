وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تدشين مركز (الإرشاد الأكاديمي) لتوجيه الطلبة الكويتيين في المرحلة الثانوية للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية ومساعدتهم على استفياء شروط القبول بما يتوافق مع ضوابط وزارة التعليم العالي بشأن بعثات التميز. وقال مدير عام الهيئة د. مشعل الربيع في تصريح صحافي ان المركز هو أحد المشروعات الرئيسة المدرجة ضمن برنامج العمل الحكومي لتطوير رأس المال البشري.

وافاد ان المشروع يهدف إلى تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والإرشادية وغيرها التي من شأنها تعزيز فرص قبول الطلبة الكويتيين في أفضل 50 جامعة عالمية والحصول على تعليم أكاديمي مميز. وأوضح أنه يستهدف طلبة الصفين الـ 11 والـ 12 ويوفر لهم اختصاصيين وأكاديميين وموجهين فنيين يقومون بإرشادهم للتقديم في الجامعات المتميزة وتعريفهم بمتطلباتها واختبارات القبول ويساعدهم على بناء ملف تقديم متكامل يتضمن السيرة الذاتية والبيان الشخصي والاستعداد لتقديم اختبار المستوى الأكاديمي والمقابلة الشخصية.

واشار الى ان المركز يوفر ورش عمل توجيهية وتدريبية للطلبة وسيعمل على اشراكهم في أنشطة تطوعية ومجتمعية وابداعية وغيرها.

وذكر أن الكثير من أولياء الأمور يستثمرون أوقاتهم وأموالهم في تعليم أبنائهم خلال المراحل المدرسية لتمكين أبنائهم من الحصول على بعثة دراسية بأفضل الجامعات مبينا دور المركز بمساعدة أولياء الأمور لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في رسم أفضل المسارات الوظيفية لأبنائهم والتقديم الجامعات المتميزة.

وشدد على ضرورة التركيز على جودة ونوعية مخرجات الجامعات ومواءمتها مع سوق العمل لأهمية الاستثمار الأمثل في التحصيل العلمي والأكاديمي والمهني للشباب لبناء رأس مال بشري ذي قدرات تنافسية وخلق سوق عمل متوازن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.

وأشار إلى أن المركز سيتم تشغيله بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مثمنا جهود العاملين في الجهات الثلاث في إعداد الشباب وتأهيلهم فكريا وعلميا واجتماعيا وثقافيا وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم نحو المساهمة في بناء الكويت.

ودعا الطلاب والطالبات لزيارة موقع الهيئة (www.youth.com.kw) والتسجيل إلكترونيا في مركز الإرشاد الأكاديمي تمهيدا للتواصل معهم وتحديد جلسات ارشادية لهم لافتا الى أن هناك مواعيد محددة من قبل هذه الجامعات لتقديم طلبات الالتحاق بها.

