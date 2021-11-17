وطن النهار

فجر مديرو المدارس المشاركون في ملتقى جمعية المعلمين الكويتية والمقام حالياً في مقر الجمعية مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفوا عن سوء مخرجات المعلمين الجدد واوضحوا ان بعض المعلمات «ألسنتهن طويلة» ومظهرهن العام غير تربوي ولا يستحقن ان يكن قدوة كما ان معلمي اللغة العربية لا يملكون اي مقومات التعليم وغير مؤهلين بل لا يفرقون بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، متسائلين هل نعلم الطلبة ام المعلمين.

واضافوا ان معلمي اللغة الفرنسية ايضاً لا يعرفون ولا كلمة فرنسية وهذه مشكلة نعاني منها، داعين التربية الى ايقاف الكادر عنهم وادخالهم دورات تدريبية خاصة وانهم خريجو تعليم «أونلاين» وبالتالي ضعفاء جداً والتعليم ليس له اي اهمية لديهم.

وتساءل المشاركون عن الشخص الذي اقترح طريقة العودة للدراسة ومَنْ هذا الفيلسوف؟! مؤكدين انه غير تربوي والطلبة ليسوا «هجانة» دوامهم «يوم وترك».

وأوضحوا ان طريقة العودة فاشلة وايقاف التعليم الالكتروني قرار خطأ، اضافةً الى ان الوزارة قامت اثناء فترة التعليم «أونلاين» خلال جائحة كورونا بتدريس المواد غير الاساسية وبعد العودة للدراسة حضورياً اوقفت الدراسة، لافتين الى ان ذلك امر مستغرب جداً.

وبينوا الى ان ثمة قرارات ارتجالية وغير مدروسة والدليل على ذلك فاقد التعليم الذي نعاني منه وستكون مخرجاته سيئة جداً، منوهين الى انه كان من المفترض ان نبدأ مبكراً وليس متأخراً لتعويض الفاقد وان نبدأ بالتأسيس ولانمر عليه مرور الكرام.

وتطرقوا الى فترة الساعة للحصة الواحدة وانها مزعجة ومرهقة للطالب وللأسف لا يوجد حل لهذه المشكلة لذلك نطالب بالعودة الكاملة للطلبة وإلغاء هذه الطريقة مبينين ان الوضع حاليا يساعد على العودة.

من جانبه، اكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي ان الجمعية حرصت على اقامة هذا الملتقى ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه اهل الميدان التربوي، موضحاً ان الجمعية تطالب بحل القضايا التي نعاني منها في المدارس.

وذكر اننا صوت المعلم وبعيدون عن أي فكر او توجه، مشدداً على ان اهم ادوارنا ايصال صوتكم للمسؤولين في الوزارة.

واضاف الهولي ان عدم استقرار الوضع في وزارة التربية انعكس سلباً على المنظومة التربوية مشيراً الى ان كل وزير يأتي لديه رؤية ومن ثم يتم تغييره ويأتي آخر برؤية مختلفة.

وذكر بأن هناك الكثير من القضايا التي نضعها أمام أعيننا منها نقص معلمين في المرحلة المتوسطة وقلة العمالة في المدارس اضافةً الى ارتفاع الانصبة لدى المعلمين ومشكلة الوصف الوظيفي وايضاً التخصصات النادرة منوهاً ان متابعتنا وتواصلنا مع وزير التربية د. علي المضف وكيل الوزارة د. اليعقوب وتم الانتهاء من تأخر الاعمال الممتازة ولله الحمد وصرفت للمستحقين.

وأوضح انه سيتم تشكيل لجنة لصياغة توصيات هذا الملتقى ورفعها للمسؤولين في التربية، مؤكداً ان هذا اللقاء لن يكون «الاخير» بل سيكون بين فترة واخرى، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لاهل الميدان التربوي على اخلاصهم بالعمل والشكر الجزيل لكل من شارك في هذا الملتقى.

