مال وأعمال

اختتمت اعمال مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار»، وذلك برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عبر تقنيات البث الافتراضي، بتنظيم شركة «نوف إكسبو»، ومشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

وجاءت الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان دور الجهات الحكومية في دعم مشروعات الشراكة، والتي ناقشت مميزات مشروعات الشراكة عن المشروعات التقليدية، والمعوقات التي تواجه مشروعات الشراكة بالكويت، وعوامل وإجراءات تسهيل مشروعات الشراكة، والتصور المستقبلي لمشروعات الشراكة.

وأدار الحلقة النقاشية عضو مجلس الإدارة في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الدكتور م. عادل المشري.

إجراءات معقدة

وفي بداية الحلقة النقاشية قال الدكتور عادل المشري، إن ما تضمنته فعاليات اليوم الأول من المؤتمر والذي تحدث فيه المشاركون عن الاطار التشريعي والمؤسسي لعقود الشراكة، وكلنا نعلم أن مشروعات الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، وتهدف أيضا إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة والذي تعاني منه الحكومات في تمويل مشاريع الخدمات مع تحسين القدرة الإدارية للقطاع العام.

وبين أن الإجراءات الخاصة بقانون الشراكة مطولة ومعقدة وجعلت الناس تنفر من المشاركة في هذه المشاريع، وهو ما يعد عقدة بسيطة يمكن حلها بتعديل القانون وبعدها يمكننا التسويق للمستثمرين الأجانب بان البيئة سليمة والطريق ممهد للمشاركة.

جرس إنذار

ومن جهته، قال مدير عام بلدية الكويت، م. أحمد المنفوحي، إن البلدية كانت سباقة في طرح فكرة مشاريع الـ B.O.T التي كانت جديدة في ذلك الوقت والتي نجحت في طرح مشاريعها، ولكن نظراً لوجود بعض الأخطاء في عملية الطرح تم نسف القانون واستعاضته بقانون الـ P.P.P، ووقتها كان لدينا ملاحظات عليه، وهي ما نراه اليوم على أرض الواقع، مشددا على الحاجة إلى تعديل قانون الـ P.P.P، لكي يسهم في أن نطرح المشاريع بشكل أسرع وسلس.

ولفت المنفوحي إلى أن الجهات الحكومية بدأت توجد مخارج حتى لا تطرح مشاريعها عن طريق الشراكة، وأقرب مثال لذلك هو جسر جابر، والآن نحاول على واجهة الصليبخات وواجهة الكورنيش وسوق المباركية الجديد، وهذا لا يعني أن هناك خطأ ممن يدير الشراكة، ولكن هناك خطأ في القانون.

وأطلق المنفوحي جرس إنذار حكومي في هذا الصدد قائلاً « بدأت الشركات العالمية تهرب من مشاريعنا الخاصة بالتطوير»، مستطرداً أنه بدأ تسويق مشروع الكورنيش من خلال مراسلة الشركات التي تسأل بدورها عن موعد طرحه، ليأتي ردي بوجود خطة مع مجلس الوزراء لتسريع وتيرة الطرح عن طريق الفتوى التي صدرت عن إدارة الفتوى والتشريع،وهنا بدأوا يهتمون.

وقال المنفوحي «نريد جذب شركات أجنبية، فالأمن القومي اليوم لم يعد جيوشاً، الآن هو الأموال، فهي الأساس في حماية الأوطان، ومتى قدرت على استقطاب رؤوس أموال عالمية ودولية وشركات، تحقق بعداً أمنياً متقدماً، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي والتنموي والتوظيفي».

وتطرق المنفوحي إلى مشروع كورنيش الجهراء أو الصليبخات وما سيوفره من فرص عمل وبنى تحتية سيوفر على الدولة انشاءها عن طريق القطاع الخاص، مبيناً أن خليج الصليبخات تتكلف بنيته التحتية في حدود 380 مليون دينار نتيجة وجود معالجة بيئية.

وذكر أنه تم تقسيم المشروع إلى 5 أجزاء سيطرح كل جزء على حدة، وسيحقق العديد من الفوائد إذ سيوفر 380 مليون دينار، ويعالج مشكلة بيئية ويوفر فرص عمل وينعش تلك المنطقة بأنشطة ترفيهية وتسويقية ضمن المخطط الهيكلي.

الاستقرار مطلوب

في سياق متصل، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، «نحن بحاجة إلى أن يكون هناك استقرار أكثر للحكومة، فمتوسط وجود الوزير وصل إلى 9 أشهر تقريبا، وهذا التتابع في الحكومات يؤثر علينا». وأكد أنه يجب أن تكون الشراكة مٌركزة على المشاريع التنموية ذات العائد الاجتماعي الاقتصادي، مبيناً أن رؤية «التخطيط» في شأن الشراكة أنه ليس كل «غث وسمين» يدخل ضمن مفهوم الـ P.P.P، لافتا إلى أن الحكومات تلجأ للشراكة لسببين الأول التشغيل المرن والآخر هو الكلفة.

وزاد «ما نحتاجه في الكويت وهو الأهم نقل التكنولوجيا والمعرفة وإعطاء الدولة فرصة في التشغيل بكفاءة أعلى، فالشراكة تركز الآن على مشاريع ذات البنية التحتية التي يكون فيها ضمان للمستثمر مثل المشاريع ذات العائد الاقتصادي وبنيتها التحتية تهم الدولة، والتي تكون إدارة التشغيل فيها كبيرة مثل محطات الكهرباء ومعالجة النفايات».

وقال «لا نسير على نموذج الـ P.P.P بل نموذج الـ (4p) والذي يرتكز على PRIVATE BUBLICE PEOPLE PARTENR SHIP، وهو نموذج فريد من نوعه وخاص للكويت ومختلف».

وذكره أنه من خلال هذا النموذج يدخل المواطن ضمن سياسات الخطة ليكون شريكا للاقتصاد، إذ يشمل النموذج فكرين هما الرأسمالي والاشتراكي، وذلك بشراكة المواطن والقطاع الخاص والعام.

وبين أن هناك نحو 38 مشروعاً استراتيجياً قابلاً للتخصيص، وتطرق إلى أهمية تحسين سهولة بيئة الأعمال، إذ إنها إذا لم تكن سهلة وذكية ومحسنة لا نستطيع التوسع في الأنشطة.

فجوة كبيرة

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة، م. وليد الغانم، على الحاجة إلى أن يتم تنفيذ المشاريع وانجازها في الوقت المحدد ما يعزز من الوضع الاقتصادي للدولة، طالبا الحرص على الجدول الزمني للدورة المستندية بحيث تؤمن تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد لها، وألا يكون هناك فجوة كبيرة بين الخطة والعمل الواقعي في إطار التحسين والتقويم المستمر في متابعة مشاريع الشراكة، مشيراً إلى ما تخلقه تلك المشاريع من فرص توظيف للمواطنين.

وتحدث الغانم عن مشروع توسعة « أم الهيمان» والذي يعد انعكاساً لتطبيق الـ P.P.P في الكويت، والذي يحقق أهدافاً استراتيجية في حماية البيئة وتحسين كفاءة الشبكات وتطويرها واستدامتها.

المشاريع التنموية

بدوره، قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام، اللواء خالد الفهد، إن قوة الإطفاء العام وفي إطار حرصها على أن تنجز المشاريع بسرعة، أنشات إدارة خاصة للمشاريع التنموية ومشاريع الشراكة بحيث يكون هناك نوع من التركيز عليها وسرعة في إنجازها ودشنت أعمالها منذ 6 أشهر ونجني ثمارها حاليا.

وذكر أن الكويت مثالية لاي مستثمر لموقعها الاستراتيجي خليجيا وإقليميا، وكذلك وجود استقرار سياسي واجتماعي.

الدورة المستندية

من جانبها، قالت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضيلة الحسن، «وضعنا بداية صياغة رؤية لهيئة مشروعات الشراكة، وبعزيمة وتنسيق وتعاون مع الجهات سنحققها، ورؤيتنا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لضمان عقد شراكات دائمة».

ونوهت إلى أنه يمكن تلخيص معوقات الشراكة في 3 كلمات حصرا وهي «طول الدورة المستندية»، ليكون هناك بعض الحلول مثل ما اقترحته وزارة الأشغال بأن تأخذ الجهات العامة دورها في أن دراسات الجدوى وتعيين الجهات الاستشارية مهمتها، وكذلك وزارتي الكهرباء والمالية بدأنا باجتماعات مكثفة وزرنا ديوان المحاسبة حتى لا يكون هناك أي تعطيل للجدول الزمني للتنفيذ، وقبل طرح المشاريع ننسق مع الجهات حتى نستطيع أن ننجز مشروعات نفخر بها.

