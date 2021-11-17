مال وأعمال

وقّعت طيران الجزيرة، مذكرة تفاهم مع المصنع إيرباص لشراء عشرين طائرة من طراز A320neo وثمانية طائرات من طراز A321neo بالإضافة إلى خمس طائرات أخرى. وتبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 3.3 مليارات دولار بحسب الأسعار المعلن عنها، فيما لا تزال تفاصيل الصفقة الفعلية غير معلن عنها.

وتم توقيع المذكرة في معرض دبي للطيران بين الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران، ورئيس العمليات التجارية في شركة إيرباص، كريستيان شيرير. تعليقاً على المذكرة، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «يسرنا في طيران الجزيرة أن نواصل تعزيز علاقة طويلة المدى التي نتشاركها مع شركة إيرباص بفضل هذه المذكرة الجديدة والمهمة، والتي بدورها ستدعم زيادة حجم أسطولنا الحالي إلى 35 طائرة بحلول عام 2026 مع عودة الشركة إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي بعد تأثير أزمة الجائحة، حيث تتطلع الشركة إلى مواصلة توسّعها مستقبلاً والمساهمة إيجابياً في الاقتصاد الكويتي وخاصة في قطاع السفر». ومن ناحيته، قال الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية، كريستيان شيرير: «نحن فخورون جداً بتمديد شراكتنا مع طيران الجزيرة في هذه المذكرة التي ستضيف 28 طائرة إيرباص جديدة إلى أسطول الشركة الكويتية، حيث إن عائلة طائرات A320neo هي بلا شك أفضل طراز لدعم خطط نمو طيران الجزيرة، وكذلك برهان على أن شركة إيرباص شريك داعم لخطط نمو قاعدة عملائها الناجحين». وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماتشاندران: «يوفر طرازي A320neo وA321neo لشركة طيران الجزيرة مرونة كبيرة لتوسيع شبكة وجهاتها لتشمل وجهات ذات المسافات المتوسطة المدى والطويلة أيضاً، مما يوفر للركاب مزيداً من الخيارات للسفر والاستمتاع بالوجهات السياحية الشهيرة وأيضاً تلك التي لا يتم خدمتها حالياً». أطلقت طيران الجزيرة عملياتها في عام 2005، وبرزت منذ ذلك الحين كشركة طيران رائدة في المنطقة، إذ تخدم الوجهات الأكثر طلباً في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وذلك من مقرها في الكويت. تدعم الشركة أيضاً رؤية كويت جديدة لعام 2035 التي تطمح مواصلة التوسع اقتصادياً تحويل الكويت إلى مركز تجاري.

