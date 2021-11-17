مال وأعمال

أطلق بنك بوبيان تحدي من نوعه جديد لأول مرة على مستوى البنوك الكويتية تحت اسم «تحدى الفلس»، سعياً منه لتشجيع العملاء على التوفير وإمكانية وضع خطط تمكنهم من القيام بعمليات توفير يومية بسيطة. وقال مدير تطوير المنتجات بإدارة الخدمات الرقمية في البنك عبدالعزيز الوزان إن التحدي بسيط ويعتمد على قيام العميل من خلال تطبيق بوبيان بعمليات توفير يومية تبدأ من 10 فلوس وتتضاعف يومياً بحيث تخصم من حسابه ويتم تجميدها في نفس الحساب ومع نهاية العام أي بعد 365 يوماً فان المبلغ الإجمالي المتجمع للعميل سيصل إلى حوالي 668 ديناراً. واضاف أنه في حال اختيار العميل لتحدي 15 فلساً فان المبلغ سيصل إلى حوالي 1002 دينار وفي حال اختيار تحدي 20 فلساً فان المبلغ يصل إلى 1336 دينارا.

وأكد الوزان ان الهدف من التحدي هو تشجيع عملاء البنك على الادخار والتوفير انطلاقاً من مسؤولية البنك الاجتماعية في توفير خدمات ومنتجات يمكن أن يكون لها دور في بناء شخصية العميل الاستهلاكية مع تسهيل إمكانية الحصول عليها من خلال خدمات البنك الرقمية. وأضاف «يسعى بنك بوبيان دوماً إلى طرح الحلول التى تمكن العملاء وتساعدهم على التوفير والادخار، لاسيما فئة الاطفال والشباب الذين يتطلب التعامل معهم طرح جميع الحلول التى تساعدهم في بناء مستقبلهم وتخلق لهم شخصية إيجابية موفرة». وحول كيفية الحصول على خدمة «تحدي الفلس» الجديدة، أوضح الوزان ان إعلان المشاركة موجود من خلال الصفحة الرئيسة لتطبيق بوبيان، حيث يتم اولاً عرض فئات التحدي التي يُفضل العميل الاختيار منها بين 10 و15 و20 فلساً بعدها سيقوم التطبيق باظهار عرض كامل يشرح كيفية عمل التحدي وإجمالي مبلغ التوفير الذي سيحصل عليه العميل بعد انتهاء فترة التحدي. واشار إلى ان التحدي يبدأ في اليوم التالي مباشرة بعد اتمام عملية الانضمام، وعلى مدار مدة المشاركة يمكن للمستخدم متابعة ادائه بصورة يومية بجانب المبالغ التي تم توفيرها بصورة تصاعدية وذلك من خلال القسم الخاص بالتحدي في الصفحة الرئيسة لتطبيق بوبيان.

