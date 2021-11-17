مال وأعمال

أكد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي أن الكويت مازالت تعتبر دولة رخاء، وان الكويت تمتلك بالفعل صناعة حقيقية، مؤكداً ان كل مواطن كويتي لديه راتب شهري يكفيه، وأن الحكومة توفر له «التموين» الذي يعطى للجميع بدون تفرقة، داعياً إلى إعادة النظر في صرف التموين لغير المستحقين، بالإضافة إلى عدم صرف الاعانة الجامعية لغير مستحقيها كذلك..

ودعا الخرافي خلال برنامج «على درجة رجال الاعمال» الذي يقدمه الاعلامي مبارك الشعلان على قناة «العدالة» إلى ضرورة خلق حوار مفتوح بين السلطتين وإيجاد اتفاق مكتوب يحدد الاولويات ويضع برنامجاً محدداً لتنفيذها لضمان تطوير الدولة وضمان مستقبلها ومستقبل أجيالها القادمة.

ورفض الخرافي موضوع ترشيح نفسه إلى عضوية مجلس الامة، او حتى انضمامه للحكومة كوزير، مؤكداً ان الاجواء المشحونة في مجلس الامة، أو المسؤوليات التي يتحملها الوزير دون أن يعطى فرصة للعمل والانتاج، تجعله يرفض المشاركة في المجلس أو الحكومة في اي مرحلة كانت.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

? بداية، هل عملت في القطاع الحكومي بعد تخرجك في الجامعة الاميركية ببيروت؟

? أبداً لم أعمل يوماً في القطاع العام، فبعد تخرجي فكرت أن أعمل في القطاع الحكومي ولكن ولله الحمد كان أخي الكبير خالد الخرافي رحمه الله يشغل آنذاك منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وكان يمتلك خبرة في القطاعين العام والخاص، لكنه لم يشجعني للدخول في القطاع العام ونصحني بالعمل في القطاع الخاص، لذلك اتبعت نصيحته وذهبت للعمل في القطاع الخاص منذ 48 عاماً وحتى الآن.

? حدثنا عن تطور أعمال مصنع الخرافي للحديد؟

? بدأ هذا المصنع كورشة صغيرة في منطقة الشويخ الصناعية، ولا شك ان المصنع واجه الكثير من المشاكل والازمات التي استطعنا التغلب عليها بالصبر والمثابرة، ومحاولة الانتقال بالشركة نقلات نوعية من خلال الدخول في مشاريع أكبر في كل مرة، واليوم اصبحت شركتنا على مستوى جيد في مجال المقاولات العام (تسليم المفتاح)، بالإضافة إلى الاعمال الحديدية المعقدة هندسياً.

? هل ترى أن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر مجدياً اقتصادياً؟

? لا شك أن كل استثمار له مردود جيد، لكن يجب التخصص في نوعية الاستثمار، بمعنى ان المتخصص في القطاع الصناعي عليه أن يهتم بعمله الصناعي ويتابعه بشكل دقيق ويتعلم من أخطائه، وكذلك الحال لكل استثمار، فأي استثمار لا تعطيه حقه لن ينجح.

? بصفتكم رجل صناعة، وفي الوقت نفسه رئيساً لاتحاد الصناعات، هل ترى ان الكويت لديها صناعة حقيقية، وكم أثرها في الناتج القومي مقارنة بباقي دول الخليج؟

? نعم هناك صناعة حقيقية في الكويت في مختلف القطاعات، فهناك الصناعات الانشائية التي تساعدك على بناء بيتك من الالف إلى الياء بمنتجات كويتية 100%، وهذا يؤكد على أن لدينا صناعة إنشائية حقيقية، وكذلك الحال بالنسبة للصناعة الغذائية، فاي شخص يذهب للجمعية يجد أن هناك مواد غذائية كويتية أنتجت على حسب الاصول العالمية.

وكذلك بالنسبة للصناعات المهمة والتي يجب أن نركز عليها بشكل أكبر، ألا وهي الصناعات البتروكيماوية، حيث نجد شركة «إيكويت» كخير مثال على صناعة البتروكيماويات الكويتية التي تقوم بتصدير كل منتجاتها إلى الخارج، ما ينتج عنه مردود إقتصادي مهم للبلاد ويساعد على تعديل الميزان التجاري، ويسهم مساهمة فعالة في مجال توظيف الكويتيين.

لكن فيما يتعلق بمساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، فبكل أسف نجد أن هذه النسبة تصل إلى 6% تقريباً، وهنا نرى أن الدولة لم تركز على تطوير القطاع الصناعي أو دعمه، فكل المؤشرات تؤكد على عدم وجود دعم للقطاع الصناعي، فالأراضي الصناعية الحالية كانت عبارة عن أراضٍ صحراوية تكلف الصناعي الكويتي بين دينار إلى 3 دنانير لكل متر لتطويرها، ناهيك عن تكلفة الكهرباء التي تصل إلى 3 فلوس وهي تكلفة عالية جداً على القطاع الصناعي.

منذ اكثر من 3 سنوات ونحن ننادي بتخفيض دعم الكهرباء ومراجعة زيادة التعرفة التي تمت سابقاً للعودة إلى الاسعار السابقة، خاصة وأن تكلفة الطاقة الكهربائية هي التي يمكن أن تعطي أي مصنع بالكويت ميزة تنافسية مقارنة بأي تكلفة أخرى، وكلما قلت التكلفة على المنتج وأصبح هناك فارق بين الكلفة والربحية فإن ذلك سيساعد صاحب المصنع على توفير وظائف للكويتيين.

عضوية مجلس الامة

? هل فكرت بترشيح نفسك لعضوية مجلس الأمة الكويتي؟

? لا لم أفكر، لأن الدخول إلى مجلس الامة يتطلب الاهتمام بالكثير من القضايا والتفرغ لهذا الامر، بينما لدي من الأعمال الخاصة ما لا يكفي الوقت لمتابعتها، هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى، لا أعتقد ان الوضع العام في مجلس الامة يشجع الشخص على الدخول في هذا المجلس، حيث أرى أن الوضع الحالي غير صحي، ولا أرى نفسي منتجاً لو أصبحت عضواً في ظل هذه الاوضاع وفي ظل الاحتقان المستمر الذي يجعل من الصعب جداً على أي شخص أن ينتج في ظل كثرة الاستجوابات، وهو أمر لاحظناه كثيراً خلال السنوات الماضية.

? من وجهة نظرك، ما هو العلاج للحالة غير الصحية التي تحدثت عنها؟

? نتمنى أن يكون العلاج من قبل الكفتين، مجلس الوزراء ومجلس الامة، من خلال إيجاد رجال قادرين على اتخاذ القرار والمجابهة، ويمتلكون الخبرة الكافية كل في تخصصه، وأن يكون لدينا أعضاء مجلس أمة يهمهم الصالح العام ولا يركزون على المصالح الضيقة، وينظرون إلى الحلول المناسبة للبلاد في هذا الوقت الحرج، بحيث يكون هناك اتفاق بين الطرفين على الاولويات للأخذ بها، لكن في ظل تغير الاولويات لن يكون هناك نتيجة؟

? إذا هل تقبل أن تكون وزيراً في الحكومة لإصلاح هذا الخلل؟

? لم أفكر يوماً في ان أصبح وزيراً، وحتى لو طرح علّي مثل هذا الامر فلن أقبل التوزير، فالوزير في الوقت الحالي غير قادر على أن يقوم بعمله، لأن تركيزه الدائم يكون على أمور صغيرة وعلى الرد على الاستجوابات، لذلك نجد أن الوزير غير قادر على الإنتاج، فضلاً عن أنه لا يعطى الفرصة للانتاج.

? كم عمر الوزير خلال الحكومات المتعاقبة من وجهة نظركم؟

? عمره قصير جداً، بلغ عدد وزراء التجارة والصناعة منذ ما بعد تحرير الكويت إلى اليوم إلى 27 وزيراً، وبهذه الطريقة يمكن أن نقول أن «كل مواطن وزير»، كما أن عدم استمرارية الوزير واستقراره يؤدي إلى ضياع الاولويات.

? برأيكم أين تكمن الاشكالية في هذا الجو العام الطارد للكفاءات؟

? أرى أن الاشكالية سببها الطرفان، لكن اعتقد أن اللوم الأكبر يقع على مجلس الامة، فعضو مجلس الامة يمتلك عادة الكثير من الاسلحة للتعامل مع الطرف الوزراء، ولعل أهم هذه الاسلحة هي الاستجوابات، وبما أنه من الصعب تغيير الدستور فإن التغيير يجب أن يكون في النفوس، بمعنى ان من يصل إلى مجلس الامة يجب أن يكون لديه القدرة على التفكير بشكل أكبر للصالح العام وليس للمصالح الفردية.

على الجانب الآخر، أرى ان مجلس الوزراء يجب أن يمتلك الوزراء من اصحاب الكفاءة الكافية.

? منذ مجلس 1992 وحتى المجلس الحالي، نفس الاولويات والقضايا مازالت تطرح، ألا يوجد تصور لوضع أجندة من قوى سياسية وتجار أو جمعيات النفع العام؟

? كل الجمعيات الموجودة، وعلى راسها غرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية الاقتصادية وغيرها، كلها قدمت دراسات اقتصادية مكتوبة، وبيانات مختلفة، وكلها قدمت إلى الحكومة ثم توضع في الادراج.

? واين دور المجلس الاعلى للتخطيط والجهات الاشرافية الاخرى في هذا الجانب؟

? استغرب أساساً من وجود المجلس الاعلى للتخطيط وما هي مهمته خاصة في ظل وجود مجلس الوزراء، فكما نعرف فإن المجلس الاعلى للتخطيط يضم 8 وزراء، والمجلس الاعلى للتخطيط منذ نشأته وحتى اليوم يقدم توصيات سمعنا بها ولم نر تطبيقها، فما هو الهدف من تكرار الهيئات والمجالس بدون اي فائدة، أن اي مجلس يجب ان يقدم نتائج مكتوبة ومعلومة وليس مجلس رؤى إنشائية.

? إذا اين الرؤية الاستراتيجية في رؤية 2035 ومدينة الحرير؟

? مدينة الحرير هي «حلم في خيال خصب»، فلا يوجد شيء اسمه مدينة الحرير، هي مجرد أفكار وربما تغير اسمها فيما بعد إلى المنطقة الشمالية، ما نراه حالياً مجرد رؤوس أقلام، وربما انتهى بنا الامر إلى تطوير مدينة الصبية، خاصة بعد تطوير جسر جابر الذي صرفنا عليه نحو 700 مليون دولار ليوصلنا فقط إلى مزارع العبدلي، لذلك يجب الاسراع في تنفذ مدينة الصبية.

? إذا نظرنا إلى الدول المجاورة إلى أين وصلت ولماذا بقينا نحن على وضعنا السابق، كيف ترى ذلك؟

? في الدول المجاورة كلنا يعرف أن اتخاذ القرار في هذه الدولة معروف ألا وهو رأس الدولة، بينما لدينا متخذ القرار عبارة عن أكثر من جهة، وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وجزء من اللوم في هذا الموضوع يقع على مجلس الوزراء الذي يجب ان تكون لديه أجندة يعمل على تنفيذها بغض النظر عن أي شيء آخر، وإذا لم يتم تنفيذها يجب ان يكون هناك طرق دستورية لتعديل المسار.

إن مشكلتنا الرئيسية تكمن في غياب الجانب التخطيطي، فنحن لدينا خطط لكنها لا تنفذ، فعلى سبيل المثال يوجد لدى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو 40 مشروعاً لم ينفذ منها سوى مشروعين فقط، في حين انه يفترض ان يكون لدى الهيئة برنامج عمل محدد تلتزم به أمام مجلس الوزراء ومجلس الامة، لأن كل مشروع جديد ينتج عنه توفير وظائف جديدة نحتاجها لمخرجات التعليم، لذا أرى أنه قد حان الوقت أكثر من اي وقت آخر نحو الخصخصة ومشاريع الشراكة، لأنه كلما زادت الخصخصة خف العبء عن مجلس الوزراء وعن الجهاز التنفيذي الذي سيصبح جهازاً رقابياً اكثر منه جهازاً تنفيذيا.

أدعو إلى إعطاء القطاع الخاص الوضع الذي يستحقه، فالقطاع الخاص هو المنقذ للدولة في الوقت الحالي وتنمية الميزانية، ورأينا كيف حول القطاع الخاص بعض المشاريع التي أخذها من القطاع العام ووصل بها إلى العالمية، وبعد أن كان يوظف 10 مواطنين أصبح يوظف 1000 مواطن، وهذا كله ينعكس إيجاباً على الدولة.

? لكن الوضع في «زين» كان مختلفاً، فالشركة كانت رابحة أساساً عندما تم بيعها للقطاع الخاص، فأين التخصيص في هذا الموضوع؟

? أولا مازالت الحكومة تمتلك نسبة في هذه الشركة ولم تخصخصها بالكامل، ولكن لأن إدارتها انتقلت من إدارة حكومة تحت إدارة وزارة المواصلات إلى إدارة خاصة، فإن شركة زين أصبح يشهد لها اليوم بالنجاح، خاصة بعد أن توسعت في أعمالها ووصلت للعالمية، كما أن عدد موظفيها الكويتيين قد تضاعف، ناهيك عن اتساع رقعة ملاكها من آلاف المواطنين الكويتيين.

? هل ترى أن هناك قطاعات أخرى مرشحة للتخصيص؟

? معظم الشركات تم تخصيصها تقريباً، ولم يتبق سوى شركات محدودة، لكن المهم هو الخصخصة بمفهومها الاوسع، ولربما تأخرت الحكومة في هذا الجانب بسبب جزعها من مواجهة مجلس الامة، لذلك يجب ان يكون لديها المقدرة الكافية لإيصال الرسالة بوضوح حول أهمية التخصيص وكيفية الحفاظ على الموظفين الكويتيين، فلا يجوز أن نستمر في هذا الوضع الذي تسيطر فيه الحكومة على كل شيء، إذ يجب أن يكون هناك تكامل بين الحكومة والقطاع الخاص إذا ما أردنا الارتقاء بالدولة.

? اين دور غرفة التجارة أمام الصراع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

? دور الغرفة هو استشاري وليس تنفيذياً، فعملها يقتصر على إيصال الرسالة إلى الجهاز التنفيذي لتعكس وجهة نظر الاعضاء والقطاع الاقتصادي بشكل عام إلى المهتمين في هذا المجال، ويفترض بالجهة الاخرى أن تتلقف وجهة النظر هذه لترى ما هو الصالح لتطبقه ولو اخذت الحكومة بجزء من هذه الاراء لأصبح وضعنا الاقتصادي أفضل بكثير.

الازمات الاقتصادية

? شهد العالم أزمات اقتصادية متتالية منذ الازمة المالية في 2008 وحتى يومنا هذا، فإلى أين سنصل؟

? رب ضارة نافعة، وخير للمصائب أن تأتي مبكرة حتى نستطيع حلها، فالأزمة العالمية انتهت وبعدها جاءت أزمة انخفاض اسعار البترول التي لا تعتبر أزمة عالمية، حيث استفاد العالم كله من هذه الازمة باستثناء الدول المنتجة للنفط، وتبع ذلك كله أزمة كورونا.

وأرى أن انخفاض اسعار النفط يعتبر نعمة يجب أن نشكر الله عليها حتى نراجع أنفسنا، خاصة في ظل تغير رؤية الاعتماد على النفط في المستقبل، لذلك علينا أن نستفيد من انخفاض اسعار النفط والعمل على إيجاد توافق بين الجهاز التنفيذي والتشريعي للوصول إلى علاج فوري، فالسكين لم تصل العظم بعد ولا زال هناك «لحم» كافٍ، لكن هذا لا يمنع القول بأننا بحاجة إلى معالجة فورية مناسبة.

? قانون الدين العام هل هو علاج مرحلي، أم الحل في الاستمرار في استقطاع جزء من احتياطي الاجيال القادمة؟

? الكثير من الدول تلجأ إلى الاستدانة لمراحل محددة مع وضع خطة لكيفية سداد الدين على مدى سنوات محددة من واقع الايرادات.

? هناك فجوة بين الاثرياء والطبقات المتدنية في الدولة، بدليل وجود أكثر من 180 الف مليونير بالكويت، كيف ترى ذلك؟

? لا اعتقد أن لدينا طبقات بالكويت، مفهوم الطبقية انعكاس لمؤسسي الفكر الشيوعي وهو بعيد كل البعد عن الواقع الفعلي للمجتمع الكويتي، فلا توجد طبقة فقيرة في الكويت، فكل أهل الكويت لديهم رواتب تكفيهم وتغنيهم، لكن لا يجب على الشخص أن يلبس ثوباً اكبر من ثوبه، بمعنى أنه لا ينبغي على الشخص أن يقترض ليركب سيارة فارهة.

ناهيك عن أن الكويت تصرف «التموين» بشكل شهري للغني والفقير- وهذا خطأ- لكن هذا يدل على ان الكويت ما زالت دولة رخاء، حتى أن التمويل يصرف للعمالة المنزلية، وذلك على الرغم من أن المواطن يقوم باستقدام خادم ويدفع له تذكرة سفر ورسوم باهظة لاستقدامه. لذلك أرى أنه يجب أن يعاد النظر في صرف التموين للمحتاج فقط، كذلك مكافأة الطلبة للجامعيين يجب أن لا تصرف إلا للمحتاجين، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الكثير من الجوانب خاصة وأننا نصرخ دائماً بأن السكين وصلت إلى العظم.

تحويل «الشويخ الصناعية» إلى إسكانية خطأ كبير

قال الخرافي ان منطقة الشويخ الصناعية ليست صناعية، بل تم تسميتها بـ «الشويخ الخدمية»، لذلك عندما يتحدث البعض عن الاراضي الصناعية يكون هناك خلط بين الاراضي الصناعية والمناطق الخدمية مثل الشويخ والري والفحيحيل، وبالتالي عندما تم توزيع هذه الاراضي في الخمسينات كانت حدود الكويت عند بوابة السور، وبالتالي فإن من خصصت له هذه الاراضي لم تعط له بالمجان، وإنما قاموا بتطويرها من جيوبهم الخاصة. واليوم انتقلت هذه المنطقة من ورش إلى منطقة خدمات مهة جداً للبلد، وبالتالي فإن فكرة هدمها وتحويلها إلى منطقة إسكانية يعتبر خطأ كبيراً، لأن هذه المنطقة تحتوي على بنية تحتية ومشاريع كبيرة توفر للاقتصاد الكثير، ناهيك عن وجود الكثير من المدن السكنية والمناطق الجديدة التي وفرت أعداداً كبيرة من القسائم السكنية، ما يعني أن المشكلة الاسكانية اصبحت في طريقها للحل، شريطة أن تعطى للقطاع الخاص الفرصة في تنميتها.

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

عن علاج العجز في ميزانية الدولة اوضح الخرافي انه لابد ان نعرف المرض قبل أن نبحث عن العلاج، فالمرض هو أن الدولة قامت بدعم وتشجيع من مجلس الامة بزيادة الرواتب بشكل كبير جداً بحيث ارتفعت الميزانية من 4 إلى 16 مليار، حتى أن بعض الرواتب وصلت إلى ثلاثة اضعاف، لذلك أصبح لدينا عجز، لكن من غير المقبول اللجوء إلى صندوق الاجيال القادمة، لذلك أرى ان حل الإشكالية يكمن في الاتفاق على الاقتراض مقابل التزام الحكومة والمجلس بتحديد كيفية إعادة أموال الدولة المنهوبة ومحاسبة الفاسدين بشكل واضح عن طريق القضاء وليس مجرد كلام مرسل. ثانياً يجب تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، فإذا تحمل القطاع الخاص المسؤولية ونجح في عمله، فسينتج عنه نشاط اقتصادي كبير وزيادة في توظيف الكويتيين.

«المال السايب يعلم السرقة»

قال الخرافي ان من -الاسباب الرئيسة للفساد أن «المال السايب يعلم السرقة»، ثم أنه على المدى الطويل لم يكن هناك نوع من الاهتمام بمحاربة الفساد، ونجد أن الكثير من الفاسدين تم ترقيتهم في أماكن أخرى حتى انهم أصبحوا غير قابلين للمحاسبة، ولو كانت هناك محاسبة لقلت عملية الفساد. إن محاربة الفساد يجب أن يتم من خلال اسلوب مؤسسي مستمر، وكلما كان هناك اهتمام بمحاربة الفساد بشكل فوري تقدمت الدولة بالمجال التكنولوجي والاقتصادي.

7 هيئات لمحاربة الفساد

اوضح الخرافي انه ضد تشكيل الهيئات لمكافحة الفساد اصلا، فاليوم لدينا ما لا يقل عن 7 هيئات، لكن كلما زادت هذه الهيئات زاد الفساد وضاعت المسؤولية بين هذه الهيئات التي تتشابك اختصاصاتها، لذلك أرى أن الهيئات التي ليس لها داعٍ يجب أن ينتهي عملها على الفور.