مال وأعمال

استعرضت الإدارة العامة للطيران المدني المشاريع الحالية والمستقبلية في مطار الكويت الدولي خلال مشاركتها في جناح دولة الكويت في معرض (إكسبو 2020 دبي).

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح للجناح الكويتي ورافقه فيها نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي.

وكان في استقبال الشيخ عبدالله العلي والوفد المرافق له خلال الزيارة وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي ومدير الجناح الكويتي في المعرض الدكتور بدر العنزي.

وأوضح العتيبي في تصريح لـ(كونا) أن الهدف من المشاركة في الجناح هو إتاحة الفرصة لزوار (اكسبو 2020 دبي) للاطلاع على المشاريع التنموية التي تشهدها دولة الكويت لتحديث البنية التحتية في قطاع النقل الجوي في البلاد.

وبين أن من أبرز تلك المشاريع هو تنفيذ وانجاز مبنى الركاب الجديد (رقم 2) والذي تشرف عليه وزارة الاشغال العامة وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 25 مليون مسافر سنويا ويعتبر من أحدث مباني الركاب في العالم.

وأضاف أنه من ضمن المشاريع انشاء المدرج الثالث الجديد الذي سيكون داعما لحركة النقل الجوي المتزايدة في المطار اضافة الى انشاء برج المراقبة الجوية الجديد الذي سيتم تشغيله بأحدث الأنظمة الملاحية المتقدمة في العالم.

وأشار العتيبي إلى أنه انطلاقا من توجهات الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانسجاما مع رؤية وخطة الطيران المدني ( 2041/2021) التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي طرح الطيران المدني مجموعة من المشاريع التشغيلية.

وبين أن من أبرزها المشغل العالمي للملاحة الجوية والمشغل العالمي لمبنى الركاب الجديد (رقم 2 ) والمشغل العالمي لمدينة الكويت الى مركز اقليمي نشط للنقل الجوي والركاب والشحن لنقل المعرفة لقطاع النقل الجوي في البلاد ولرفع كفاءة التشغيل

وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وذكر انه في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تم أيضا طرح مشاريع للخدمات الأرضية والخدمات الأمنية لمبنى الطيران العام وتقديم خدمة التزود بالوقود وعمليات التموين والصيانة الفورية والثقيلة.

ويستعرض (اكسبو 2020 دبي) الذي تستمر فعالياته حتى مارس المقبل ويحمل شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) عدة مواضيع حيوية منها المناخ والفضاء والتنمية والتسامح والمعرفة والسفر والاتصال والصحة والغذاء والزراعة والمياه والأهداف العالمية للعيش بشكل أفضل بحلول 2030.

