مال وأعمال

شاركت زين في اللقاء التعريفي والحملة التنويرية لإدارة الأنشطة الثقافية والفنية التابعة لعمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت، وذلك تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد 2021-2022.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل التدشين الذي نظّمته عمادة شؤون الطلبة في كُلية العلوم الحياتية، وذلك بحضور عميد شؤون الطلبة بالوكالة د. سلمان العنزي، ومدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية جمال بوعركي، ومُستشار العميد للشؤون الإدارية أ. سليمان الكندري.

وبيّنت زين أنها شاركت في اللقاء التعريفي التابع لإدارة الأنشطة الثقافية والفنية من خلال جناحها الخاص، حيث استعرضت من خلاله تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات الكويتي، كما قدّمت أحدث عروضها التسويقية التنافسية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة. وخلال شهر يوليو الماضي، شاركت زين باستقبال الطلبة المُستجدّين في صالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ، وذلك تزامناً مع انطلاق فترة القبول

والتسجيل واستقبال طلبات الالتحاق، وحرصاً منها على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأتت هذه المبادرة في ظل جهود الشركة المُستمرة في دعم ورعاية مُختلف الأنشطة التي تُقام في الصالة ضمن رعايتها لها التي تستمر لأكثر من 11 سنة مُتواصلة، والتي يستفيد منها أكثر من 14 ألف طالب وطالبة سنوياً. وفي العام الماضي، قامت الشركة بتوفير عددٍ من الاشتراطات الصحية المُعتمدة من قبل وزارة الصحة في صالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ، وذلك للمُساهمة في الحد من انتشار العدوى وفي إطار حرصها بالحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.

وشملت الاشتراطات الصحية التي وفّرتها زين في الصالة اللافتات واللوحات الإرشادية بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها، بالإضافة إلى المُلصقات الأرضية لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتركيب الحواجز الشفافة للفصل بين المُراجعين والطلبة وموظفي الصالة بشكل آمن أثناء إجراء المُعاملات مع إمكانية مرور الصوت بكل انسيابية، وإغلاق بعض المقاعد داخل الصالة لضمان ترك مسافة كافية بين الطلبة عند الجلوس والانتظار.

