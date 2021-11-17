مال وأعمال

ضمن خطة الشركة لتطوير الخدمات المقدمة لعامليها أطلقت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك بادرة لتطوير خدمات المقاصف وتحويلها من النظام التقليدي إلى مقصف يعمل بنظام الخدمة الذاتية.

«دكان كيبك» كما وصفته الشركة يهدف إلى إيجاد مرافق متعددة ذاتية الخدمة وتطوير مجال تقديم المشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة المنتجات المقدمة وتوفير الايدي العاملة في هذا المجال ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل لهذه المرافق بنسب جاوزت 70% وهو ما يتوافق مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تخفيض تكاليف التشغيل وتعظيم الأرباح في كل المجالات.

وتسعي الشركة حالياً لإدراج تعديلات إضافية أخرى لتعزيز تحويل الخدمات المقدمة للعمل بنظام الخدمة الذاتية ومن ضمنها استحداث وتطوير برنامج خاص بنقاط البيع متعلق بالخدمات التي تقدمها الشركة لتسهيل عمليات الشراء من المرافق المخصصة بواسطة رمز الاستجابة السريعة QR-Code الخاص بكل عامل والذي يحتوي على بيانات العامل والرصيد المتوفر.

وفي ضوء ما سبق تعد كيبك من اولى الشركات التي تخطو خطوات فعالة نحو تطوير خطط العمل الداخلية وذلك ضمن أهداف واستراتيجيات تحقق معدلات اداء ايجابي لكل العاملين ما يقلص الوقت والجهد على صعيد الخدمات التي توفرها الشركة لعامليها في كل المجالات ما يضعها في صدارة الشركات التي تتجه نحو الاستخدام الامثل للتكنولوجيا الحديثة في كل المجالات.

