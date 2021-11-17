مال وأعمال

نظمت شركة البترول الوطنية الكويتية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، هي الأولى من نوعها التي يدشن بها البنك تنظيم حملاته الخارجية، بعد توقف اضطراري امتد لقرابة العامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، والإجراءات الصحية المترتبة عنها.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في «البترول الوطنية» عبدالعزيز الدعيج إن الحملة التي أقيمت في مبنى الشركة الرئيس بمنطقة الأحمدي، خرجت بحصيلة جيدة بلغت 123 كيس دم، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الحملة فاتحة خير للمزيد من الحملات المماثلة في مواقع الشركة المختلفة. وأكد الدعيج بهذا الصدد حرص الشركة الدائم على دعم مساعي البنك الإنسانية لتوفير الدم للحالات المرضية الطارئة في مستشفيات البلاد، والتي تكون بأمس الحاجة لعمليات نقل الدم، منوهاً إلى أن التعاون المشترك بين الجانبين يمتد إلى سنوات طوال مضت، كانت الشركة خلالها واحدة من أبرز الجهات المحلية الداعمة لمخزون البنك من أكياس الدم. وبدوره، أوضح رئيس الفريق الطبي في الشركة د. وليد الحربي أن الشركة سارعت إلى تلبية دعوة بنك الدم التي وجهها لمختلف الجهات الحكومية والأهلية لتنظيم حملات للتبرع بعد انحسار جائحة كورونا وبناء على قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، مشيراً إلى أن «البترول الوطنية» كانت السباقة إلى تنظيم الحملة الأولى، والتي ستتلوها حملات أخرى في الفترة المقبلة. ومن جانبها، عبرت رئيسة قسم الحملات في بنك الدم المركزي د. أسماء رأفت عن شكرها لشركة البترول الوطنية لتعاونها الدائم، موضحة أن البنك يقوم بمثل هذه الحملات للتسهيل على المتبرعين من خلال الوصول إليهم في أماكن تجمعهم، سواء في مواقع العمل أو في المجمعات التجارية وغير ذلك.

