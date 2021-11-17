مال وأعمال

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كشف نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح عن نتائج أعمال البنك حتى نهاية الشهر الماضي والتي شهدت زيادة ملحوظة في محافظ الودائع والقروض والأصول، موضحاً ارتفاع ودائع العملاء إلى 2.3 تريليون جنيه، وتسجيل محفظة القروض 1.1 تريليون جنيه، فيما تجاوزت أصول البنك أكثر من 2.6 تريليون جنيه. وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري في حوار خاص لـ«النهار»، إن حجم محفظة قطاعي التطوير العقاري والمقاولات والتشييد لدى البنك قفز إلى 100 مليار جنيه، مقابل نحو 25 مليار جنيه قبل سنوات قليلة. وأكد أن البنك، يولي أهمية كبيرة بقطاع التطوير والتنمية العمرانية في إستراتيجيته الحالية، سواء عبر توفير التمويل بشكل مباشر في صوره التقليدية قروضاً وتسهيلات ائتمانية وخطابات ضمان، أو عبر الاستثمار والدخول في شراكات مثلما حدث مع مجموعة طلعت مصطفى. وأضاف أبو الفتوح، ان مشروعات تطوير شبكة الطرق وكذا المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، خلقت رواجا ملموسا في سوق المقاولات والتشييد، مؤكدا حرص البنك الأهلي على توفير التمويلات اللازمة للشركات العاملة بمجال البناء والتشييد بمختلف أحجامها.

وأعرب يحيى أبو الفتوح، عن سعادته بالحصول على ترخيص لافتتاح أول فرع للبنك الأهلي المصري بالمملكة العربية السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على فتح فرع للبنك، قائلا: «خطوة مهمة، وجار تجهيز الفرع، وسنفتتحه قريباً».

وأضاف لـ«النهار»، ان العلاقة بين مصر والسعودية طيبة جدا وتحرص القيادة السياسية للبلدين على تطوير تلك العلاقة دائماً، مردفا: «سنوجد بقوة في السوق السعودي، وفرع الرياض، سيفيد العاملين المصريين هناك وأسرهم، ولكن هذا ليس الهدف الوحيد، لأنه مستهدف أيضًا تنشيط التجارة والاستثمار ما بين البلدين، وهناك مشروعات ضخمة جدا من الجانبين، وسنسهم في نقل الخبرات المصرية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسنقدمها في السوق السعودي».

توسُّع أفريقي وخليجي

ولمح إلى أن البنك الأهلي المصري، يوجد في 8 دول خارج مصر، أبرزها أميركا، الصين، إثيوبيا، السودان، جنوب أفريقيا، إلى جانب شبكة كبيرة من البنوك المراسلة، ويعتزم البنك استمرار سياسته التوسعية بالخارج لا سيما في قارة أفريقيا مع التوسع الخليجي خلال الفترة المقبلة.

ووصف نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قرار الرئيس السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد بأنه قرار إيجابي للغاية، وجاء في توقيت جيد بعد فترة كبيرة من فرض حالة الطوارئ في مصر.

وقال أبو الفتوح، إن القرار له تأثير إيجابي على الاقتصاد والسياحة، وعلى تقييم مصر مع مؤسسات التقييم الدولية.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري لـ«النهار»، إلى أن مصر الآن تتجه نحو التنمية لمواجهة التحديات العالمية والمحلية ونجحت بالفعل في دفع جهود التنمية من خلال المشروعات الكبرى في البنية التحتية والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وكانت من الدول التي وضعت خطة لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة، مع اتخاذ البُعد البيئي للحفاظ على حقوق المستقبل.

شهادات عائد 15 %

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح لـ«النهار»، إن حصيلة بيع شهادات الـ15%، التي طرحها البنك بلغت حوالي 280 مليار جنيه خلال عام، لافتًا إلى أنه تم إطلاق تلك الشهادة مع بدايات جائحة كورونا وبالرغم من الجائحة حققت مبيعات جيدة.

وأضاف، أنه مع إطلاق تلك الشهادات كانت البنوك وفروعها تعمل بـ50% من طاقتها تطبيقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الأمر كان صعبا في ظل طرح تلك الشهادة، وفي الوقت نفسه تخفيض أعداد الموظفين العاملين بالبنك لحوالي 50%. وقال أبو الفتوح لـ«النهار»، إن إجمالي ودائع العملاء بالبنك الأهلي المصري، ارتفعت إلى 2.3 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وكشف عن أن محفظة القروض بالبنك ارتفعت أيضاً لتسجل 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن محفظة التجزئة المصرفية سجلت 145 مليار جنيه، ووصلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه.

أرباح الربع الأول

وقال إن نتائج أعمال البنك الأهلي المصري، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، شهدت زيادة صافي الأرباح بنسبة 161.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحاً أن صافي أرباح البنك الأهلي المصري وصل إلى نحو 3.6 مليارات جنيه خلال الربع الأول، مقابل نحو 1.4 مليار جنيه في نفس الربع من العام الماضي 2020.

قال أبو الفتوح لـ«النهار»، إن البنك نجح في دعم عدد من عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم الاقتصادية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن البنك قام بضخ تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها نحو 3.9 مليارات جنيه لمساندة وتعويم 45 عميلا، سواء من عملاء البنك الأهلي أو عملاء لبنوك أخرى، مضيفاً أن تلك الخطوة المهمة تأتي في إطار إستراتيجية البنك نحو الوقوف داعما لأي مشروع قائم حتى في حالة تعثره، وهو ما يتم بإشراف البنك المركزي المصري سعيًا لاستمرار عجلة التنمية والتي تنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام.

وقال إن محفظة الديون المتعثرة بلغت 8 مليارات جنيه، ولا تزيد عن 1.5% أو أقل من إجمالي محفظة القروض بالبنك.

محفظة الأصول

وتابع: «نجح البنك الأهلي المصري في زيادة محفظة أصوله لتتجاوز 2.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي بحصة سوقية تتجاوز 30% من القطاع المصرفي بمصر، مقابل 2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، وكذلك رفع البنك محفظة المدخرات على الرغم من تراجع معدلات الفائدة إلى 2 تريليون جنيه، وبحصة سوقية 35.5% من إجمالي مدخرات القطاع المصرفي حتى مارس 2021».

الشمول المالي

وأكد يحيى أبو الفتوح، أن البنك الأهلي المصري منح تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه، لنحو 15 ألف عميل، ضمن برامج الشمول المالي، التي تشمل 15 نوعاً تمويلاً متخصصاً للمشروعات الصغيرة ومتناهية منها تمويل البقالة والصيادلة وتربية الإناث ومحلات المأكولات السريعة وأكشاك للشاي والقهوة وغيرها من المشروعات المشابهة، موضحاً أن الفترة التي تستغرقها الموافقة لهذه التمويلات بين 5 إلى 7 أيام فقط منذ تقديم الطلب.

تمويلات لجمعيات

وأضاف لـ«النهار»، أن البنك الأهلي المصري، منح تمويلات لجمعيات ومؤسسات تعيد الإقراض للقطاع متناهي الصغر بنحو 3 مليارات جنيه، منها تمويلات بقيمة 360 مليون جنيه لصالح 3 شركات جديدة تعمل في التمويل متناهي الصغر.

وتابع: «بلغ إجمالي العقود والتسهيلات الائتمانية التي أبرمها البنك مع مؤسسات تمويل دولية وبنوك 2.6 مليار دولار، وذلك في الفترة بين يوليو 2019 وحتى نهاية مايو الماضي»، مضيفاً أن البنك في مفاوضات مستمرة مع مؤسسات وجهات تمويل دولية، في إطار معاملاته الدولية المستمرة، وتنويع الموارد، لتمويل مشروعات طويلة الأجل تنموية واستثمارية.

وأوضح، أن تمويلات الصادرات يستحوذ منها البنك على 2.4 مليار دولار، بينما يبلغ تمويل الواردات 8.1 مليارات دولار، تشتمل على اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل.

مبادرة التمويل العقاري

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري، يتصدر ترتيب البنوك المشاركة بمبادرات البنك المركزي المصري، خاصة مبادرات التمويل العقاري بحصة سوقية 29% مما يعكس دور البنك في دعم تلك المبادرات للنهوض بالقطاع العقاري، وتوفير مسكن مناسب لاحتياجات المواطنين بأقل كلفة ممكنة.

وبين نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن حجم محفظة التمويل العقاري بلغ أكثر من 10.2 مليارات جنيه، وذلك لعدد 96158 عميلا حتى أبريل 2021، مضيفاً أن البنك الأهلي المصري يستهدف الاستحواذ على نسبة تتراوح بين 30 و 40% في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري الجديدة بسعر عائد 3%، وبمدة تمويل تصل إلى 30 سنة.

قروض مشتركة

وقال «أسهمنا في 25 قرضاً مشتركاً خلال الفترة من يوليو 2020، وحتى مايو 2021، بقيمة إجمالية 276 مليار جنيه، وحصة البنك منها 154 مليار جنيه، ومن أهم القطاعات التي أسهم البنك في تمويلها النقل والمواصلات والتنمية العقارية والمقاولات وصناعة مواد البناء وصناعة الأجهزة المنزلية والطيران».

وأضاف «أبو الفتوح» لـ«النهار» ان البنك الأهلي المصري، قام بمنح حدود ائتمانية بنحو 1.57 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، كما قام بمنح حدود ائتمانية بقيمة 11 مليار جنيه لعدد 1000 عميل لدعم قطاع الصناعة وذلك تطبيقا للمبادرات المختلفة للبنك المركزي المصري.

وأكد أن حجم تمويلات البنك الأهلي المصري، للمطورين العقاريين لصالح الأعمال الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، بلغت 9 مليارات جنيه حتى الآن.

البنية التكنولوجية

وكشف عن ضخ استثمارات بين 6 و7 مليارات جنيه في البنية التكنولوجية السنوات الماضية، وأن قيمة محفظة القطاع الصناعي تقارب 64 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021.

وقال أبو الفتوح، إن البنك الأهلي المصري، تلقي 4200 طلب من العملاء على الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، للتعامل مع البنك وتم إصدار أكثر من 1800 موافقة ائتمانية تبلغ قيمتها نحو 434 مليون جنيه، كاشفا عن أن البنك الأهلي المصري يستهدف ضخ 7 مليارات جنيه في تلك المبادرة.

وبين نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن حجم محفظة استثمارات البنك الأهلي المصري، في الشركات تبلغ 17.8 مليار جنيه، ممثلة في 147 شركة بنهاية أبريل الماضي، منوها أن البنك تخارج من استثمارات في 10 شركات في الفترة من أول يوليو 2020 وحتى نهاية أبريل الماضي بنحو 1.1 مليار جنيه، حققنا منها أرباحاً رأسمالية بلغت 854 مليون جنيه.

وكشف عن أن البنك الأهلي المصري، يمتلك حالياً أكثر من 17 مليون عميل، موضحاً أن هناك سعي دائماً لاجتذاب شرائح جديدة من العملاء.

قطاع مصرفي قوي

وأضاف، أن مصر تخطو خطى قوية نحو أجندتها المالية، التي تتفق مع قطاع مصرفي قوي، وبنك مركزي قوي يحقق أهداف الدولة.

وأكد في حواره لـ«النهار» على أن هناك ظروفاً مالية صعبة، أبرزها جائحة كورونا، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع الضغوط التضخمية، والتي كان لها تأثير كبير على فقراء العالم، لتدفع بما يتجاوز 100 مليون نسمة للفقر في 2020، وهو الذي يُلزم الدول النامية بوضع المزيد من الإيرادات وجذب الاستثمارات.

واستطرد «أبو الفتوح» ان مصر حرصت في برامجها، على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، ووفرت الكثير من برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها حياة كريمة، وهو أكثر تلك البرامج طموحًا وشمولًا، ويستهدف تحويل 4200 قرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، ويخفف البطالة والفقر.

الإنترنت البنكي

وقال إن عدد مستخدمي الإنترنت البنكي من الأفراد بلغ 6 ملايين، فيما بلغ عدد الشركات نحو 63 ألف شركة بنهاية يونيو الماضي، مشيراً إلى أن مصرفه يركز خلال الفترة الحالية على التجارة الإلكترونية والتي استحوذ البنك الأهلي المصري، على 60% من معاملاتها في مصر.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك اهتم بتعزيز باقة الخدمات الإلكترونية، وطرح خدمة تحويل أموال العاملين بالخارج من خلال الهاتف المحمول والتي يتم صرفها لحظيًا، بجانب الحصول على رخصة قبول الدفع بنقاط البيع الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول.

المحافظ الإلكترونية

وقال إن عدد المحافظ الإلكترونية «الأهلي فون كاش» بلغ 1.7 مليون محفظة، بنهاية يونيو الماضي بنمو 200% من حجم المعاملات المالية.

338.4 مليار جنيه مدفوعات إلكترونية

قال يحيى أبوالفتوح إن قيمة المدفوعات الإلكترونية لحاملي البطاقات بأنواعها المختلفة «مسبقة الدفع

والخصم المباشر، والائتمان» بلغت نحو 338.4 مليار جنيه لنحو 14.6 مليون كارت خلال العام المالي الماضي 2020-2021، حيث وصلت قيمة المدفوعات الإلكترونية للبطاقات مسبقة الدفع

إلى 21.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لعدد 7.2 ملايين بطاقة، بينما بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية لبطاقات الخصم المباشر خلال العام الماضي 290 مليار جنيه لنحو 6 ملايين بطاقة.

وتابع نائب رئيس البنك الأهلي المصري لـ«النهار»، أن قيمة المدفوعات الإلكترونية لبطاقات

الائتمان بالبنك الأهلي المصري بلغت 27.1 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 بعدد بطاقات بلغ 1.37 مليون بطاقة.

وأضاف أن إجمالي عمليات التحصيل عبر نقاط البيع الإلكترونية بلغ ما يقرب من 136 مليار جنيه،

بمعدل نمو 19%، وبلغت قيمة المشتريات من خلال البطاقات المصرفية عن طريق المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ما يقرب من 23 مليار جنيه بزيادة

قدرها 40%.