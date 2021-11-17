النهار Plus

وقعت منصة ?و أول منصة شبابية متكاملة في الكويت لاحتضان المواهب الشابة مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم المشاريع رواد الأعمال من خلال منصة رقمية موحدة تعرض الأعمال والمنتجات والخدمات والأفكار الكويتية في جميع الأسواق. وقع كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد عبدالله العنجري و الشيخة عهود سالم العلي الصباح، رئيس مجلس إدارة منصة ?و، مذكرة التفاهم التي تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين لتعزيز الأهداف المشتركة في دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت،والتنويع الاقتصادي في البلاد، وايصال هذه الشركات الكويتية إلى الأسواق العالمية.

وتعليقًا على الاتفاقية صرحت الشيخة عهود سالم العلي رئيس مجلس الإدارة لمنصة ?و: «جميعنا يعلم أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تضررت بشكل كبير خلال فترة «كوفيد - 19»، اليوم ومع تعافي البلاد من التداعيات الاقتصادية للوباء، تحتاج هذه الشركات إلى خطط جديدة ومبتكرة للعودة إلى السوق والتعافي من فترة «كورونا» والإغلاق التي ترافق مع هذه المرحلة وعدم استقرار السوق. وبالتالي علينا دعم هذه الشركات ومساعدتها على التوسع ودخول أسواق عربية جديدة دون تكاليف إضافية».

تضع مذكرة التفاهم تصورًا لسلسلة من الأنشطة والمشاريع التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت للتعافي بطريقة استراتيجية وعملية، ومن بين هذه المشاريع إطلاق منصة رقمية موحدة عالية التقنية تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت وتروج لها في الأسواق العالمية.

ومن جهته شدّد محمد العنجري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على أهمية الإسراع في تطوير خطة تعافي اقتصادية سريعة وقال: «نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أصبح دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حاجة أساسية للنهوض الاقتصادي. يجب توفير برامج تحفيزية تساعد هذه الشركات وتوفر لها فرصاً لتتمكن من الانفتاح على أسواق عربية وعالمية أخرى لتتمكن من النهوض مجدداً. وأضاف، نحن فخورون بشراكتنا مع منصة ?و لاننا على يقين أننا سنحقق هذا التوسع وسنتمكن من فتح فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ومساعدتها على التعافي والنمو والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء».

والجدير ذكره أنّ «?و» هي منصة رقمية متكاملة كويتية لاحتضان المواهب الشابة تأسست في الكويت في يوليو 2020 وهي نتيجة تعاون مثمر بين الشيخة عهود الصباح وريهام العيار بهدف تمكين الطاقات الشبابية وتصديرها للأسواق العالمية. كما أطلقت المنصة مركزها الإبداعي الشامل في مايو 2021 لتمكين الشباب والسماح لهم بالتعبير عن أفكارهم ، وتعمل حاليا على إنشاء برنامج أكاديمي للشباب الكويتي وبرنامجا أكاديميا لتنمية المواهب، ومركز إبداعي لتمكين وتطوير أفكارهم، وتطبيق جوّال عالي التقنية والفعالية.

