النهار Plus

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قالت المديرة التنفيذية بادارة الموارد البشرية والتدريب والشؤون الادارية في شركة الاستشارات العملية وفاء جواد الشطي ان المرأة استطاعت بشخصها وجدارتها ان تقنع الحكومة والمسؤولين والشارع ان تكون في كل مكان ، مؤكدة ان المرأة « اخت الرجال « تعمل وتسعى وتساعد وتعد عضداً للرجل في الوقت الراهن، خصوصا لدورها في المجتمع كأم لتربية النشء الذي يعد أساس المجتمع.

وأشارت الشطي في حديثها لــ «النهار» اننا نتذكر وجود المرأة في وقت الغزو الغاشم مع الشهداء والاسرى والمقاومة وكذلك في مرحلة إطفاء الابار التي كانت من تبعات الغزو، وهناك امثلة عديدة من تلك الشواهد حتى الان في المجتمع الكويتي.

وأوضحت انه خلال وقت الجائحة كانت المرأة على رأس أولوياتها في جميع الأماكن الخطرة قبل الامنة واستطاعت ان تقف كتفاً بكتف مع الرجل في كل المجالات التطوعية على الرغم من خطورة الوباء ، لافتة إلى ان الكثير من النساء استمروا في العمل لفترات طويلة دون العودة لمنازلهم خوفا من العدوى التي قد تصيب احد افراد العائلة.

وأكدت الشطي ان اليوم يعتبر المناسب لتمكين المرأة في المجالات كافة ،لاسيما وان المراة رغم كل المعاناة لم تنس دورها كأم ودورها الطبيعي والتربوي للاولاد في المنزل ورعاية زوجها والبيت.

وذكرت ان المرأة الكويتية اثبتت وجودها في وزارة الداخلية ولذا كانت الفرصة متاحة لها للالتحاق في الجيش، موضحة اصبحنا نراها في كل مكان بعد ان اقنعت الدولة والمسؤولين بحقها.

وقالت الشطي ان المرأة أصبحت تتولى المناصب القيادية مثل الوزيرة ووكيلة الوزارة ونائبة مجلس الامة وكذلك القيادات رفيعة المستوى في الهيئات والمؤسسات الحكومية ، مؤكدة انها اقنعت القيادة السياسية والحكومة والرجل انها تستطيع العمل في الأماكن القيادية، لاسيما وان المجتمع الخليجي من المجتمعات المنغلقة الا ان ما حدث أخيراً له دلالات كبيرة حيث لم يقتصر دور المرأة على العمل فقط بل وسعت لخدمة المجتمع من خلال دورها كنائب في مجلس الامة ولم يكن في الحسبان ذات يوم ان تدخل المرأة الديوانية الا ان الرجل الزوج او الأخ او الاب اصبح يصطحب الزوجة او الأخت للذهاب للديوانية وهو ما يعد اختلافا لم يكن في السابق.

وأوضحت ان المجتمع الكويتي اختلف كليا وجزئيا عن ذي قبل، مشيرة الى ان تقبل الرجل لوجود المراة في الحياة العملية والسياسية والعلمية اكبر دليل على تطور المجتمع، مدللة على ذلك بقبول الرجل في الجيش ان يتقبل المراة كرتبة عسكرية يقف ويعطيها تحية وهو ما يعد اختلافا جذريا في وضع المرأة في المجتمع.

وذكرت الشطي ان سماح الاب والاخ والزوج ان تدرس المرأة خارج البلاد وتواجدها في مقار الشركات والديونيات والمؤسسات الكبرى ،ما هو الا دليل على تغير الوضع كليا.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي اضافت الشطي ان المرأة أصبحت اليوم شريكة الرجل في ريادة الاعمال وهناك الكثير من سيدات العمال سواء في الشركات الكبرى او المشاريع المتوسطة والصغيرة ، مؤكدة ان عملها في سن مبكرة ما بين 20 الى 40 عاما في المشاريع المتوسطة والصغيرة وانغماسها في الاعمال ما هو الا دليل دامغ على تحول المرأة.

وذكرت الشطي ان اقبال المرأة او السيدات على العمل في القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة اصبح يشكل نسبة كبيرة لاقتناعها بدورها كشريك في الحياة العملية ، لافتة الى ان هناك نماذج كثيرة في بيئة الاعمال تشهد وجود المرأة كدليل رائع لتواجد المرأة وتغير النمط القديم كليا.

وأوضحت ان هناك نموذج فعلياً على عمل المرأة في نطاق عملي حيث تعمل المرأة على الانغماس في العمل دون تردد والقيام بدورها الحقيقي بجانب الرجل.

وأكدت الشطي ان المرأة قادرة على إثبات وجودها لتكون سنداً للرجل في تنمية عجلة الحياة ،موضحة ان التركيز الأكبر يجب ان يكون على الاسرة لانه اذا صلحت الاسرة صلح المجتمع، مشيرة الى ان التركيز على الحياة الاجتماعية يجب ان يسير بالتوازي مع الحياة العملية لان الاستقرار الاجتماعي بلاشك سيعمل على النجاح في الحياة الاسرية او الاجتماعية.

وقد شغلت المرأة الكثير من المناصب القيادية (القضاء، الجيش ، البرلمان والوزارة) حيث استطاعت كسب ثقة القيادة كما انها استطاعت ان تقنع المجتمع على مؤازرتها في الانتخابات واصبح الرجال اليوم داعمين لها في حملاتها الانتخابية وايضاً بقدرتها على شغل وادارة تلك المناصب.

كما انها اثبتت قدرتها على ادارة المشاريع الصغيرة وتميزت ايضاً بالافكار الجديدة في سوق العمل كما اوصي المقبلات على العمل في المشاريع الصغيرة على المثابرة والصبر في مواجهة التحديات حيث ان القطاع الخاص يحتاج الى الابتكار المستمر وايضاً المتابعة.

الشطي في سطور

تتقلد الشطي في الوقت الراهن منصب المدير التنفيذي لادارة الموارد البشرية والتدريب والشؤون الادارية في شركة الاستشارات العملية ، وتعمل الشطي مدربة في التنمية البشرية ومتخصصه في فن واتيكيت التواصل والبروتوكول الدولي ومعدة ومقدمة برنامج ذوقيات في حياتنا الاذاعي- وبرامج تلفزيوينة (عبق - نساء عطاء ومن خبرتي) التي تتحدث عن السلوك والذوق العام في شتى المجالات التي ترتقي بالمجتمع.

كما ان للشطي الكثير من المشاركات التطوعية الكثيرة والمستمرة في العمل التطوعي على المستوى الوطني والاجتماعي، وتعد من المهتمين كثيراً بالانشطة التطوعية الخاصة بمدارس وزارة التربية (برنامج واثق - تحت رعاية الديوان الاميري) لتقوية وتأهيل الطلبة الذين يعانون من مشاكل اسرية.

وتنتمي الشطي لمجموعة تطوعية «move2improve» تهدف الى الدمج الاجتماعي ما بين اصحاب الاعاقة وذويهم من غير ذوي الاعاقة، ولديها مشاركات عديده في ندوات نسائية لتعزيز ثقافة الاتكيت لدى النساء وناشطة في العمل الاجتماعي والانساني والاعلامي.

ورش عمل في الإتيكيت

تعمل الشطي كمعدة ومقدمة فقرة be etiquette في تلفزيون الكويت القناة الاولى برنامج (شاي الضحى) ومحلل اتكيت وبروتوكول دولي في قناة سكاي نيوز عربية. وشاركت في تقديم اكثر من 200 ورشة عمل في مجال الاتيكيت والبروتوكول على ثلاث مستويات (مبتدئ- متقدم – عال) لفئات عمرية مختلفة والعديد من القطاعات ومن ابرزها: المعهد الدبلوماسي والأمانة العامة لمجلس الأمة.

