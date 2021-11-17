النهار Plus

اكدت الشاعرة الغنائية دلال المقهوي أن السوشيال ميديا ساهمت في إبراز المواهب وتنوع نشاطاتها، الأمر الذي جعلها تصل بصوتها وشهرتها إلى أرجاء الوطن العربي.

وأوضحت في حوار خاص لـ«النهار» أنه على الرغم من إيجابيات السوشيال توجد سلبيات أيضا تقلل من قيمة الفرد إذا لم يستطع ان يكون متوازناً ويتعامل معها بحذر.

وعن قلة الشاعرات الغنائيات في الخليج قالت المقهوي إن السبب يعود إلى العادات في الدرجة الأولى وعدم الاستمرارية لمجرد الاحباط.

وأبدت أعجابها بالشاعرة فتحية عجلان والشهيد الشاعر فايق عبد الجليل متمنية ان تصل لمستوى الاثنين، وتطرقت للعديد من المواقف التي واكب مشوارها في الساحة الغنائية، وإليكم تفاصيل اللقاء.

كل شاعرة تواجه تحديات وصعوبات في فرض هويتها وشخصيتها الشعرية كيف تغلبت الشاعرة دلال المقهوي على الاحباطات وحواجز التردد واستطاعت أن تشكل حيزا جميلا من خلال الخارطة الغنائية؟

واجهت صعوبات في توصيل اشعاري وعدم الالتفات لي، ما أعطاني دافعا لتطوير وتثقيف نفسي ومواصلة السير في هذا الطريق، مع العلم أن الرفض وعدم الاهتمام زادني تحديا، والحمدلله بعد سنين من المحاولات استطعت اثبات جدارتي وحققت جزءا من الرضا كوني صنفت شاعرة غنائية، بعد تعاوني مع مجموعة شبابية طيبة من الفنانين، لذلك الصبر ثم الصبر لأي موهبة حقيقية لا للاستسلام والقادم أجمل بإذن الله.

هل استطعتِ توصيل القناعة من خلال قصائدك الغنائية أم هناك المزيد من الأفكار الغنائية التي ستطرح لاحقا..؟

لدي المزيد وطموحي أكبر وهناك أفكار كثيرة تشبهني اتمنى أنها تتغنى بالايام القادمة، ولو بذكر أعمال أنزلت لي وتشبهني وتمثل واقعاً انا عايشته، كان هناك عمل بعنوان «تعبان شوق» غناء حسن العطار وعمل بعنوان «خذلانك» للنجم ايمن الأعتر، والعملين تحديدا عشتهم وكتبتهم بدم قلبي ومن مشاعر حقيقية جدا، ولدي المزيد إن شاء الله يشوفون النور.

عندما تكتبين القصيدة الغنائية هل تقيدين نفسك بذائقة الفنان، بمعنى هل تأخذين بعين الاعتبار المستمع وهل ينجذب عامة الناس الى ما ترمين إليه أم أن الشاعرة تكتب وفق ثقافتها ورؤيتها؟

اهم شيء أن يكون الكلام الغنائي راقياً غير مبتذل ولحن المفردة مندمج جدا مع الموسيقي (يعني الكلمة راكبة وحلوة بالسمع مع اللحن وان كانت بدون اللحن غير موزونة)، ومن الناحية الثانية انا اكتب احاسيسي، ومن ثم ارسم هذا النص ممكن يكون راكباً على أي فنان، وليس كل مره ننجح بتوصيل العمل للفنان الذي تمنيناه سواء انا أو الملحن، وأحيانا يقومون بإرسال لحن لفنان معين وفكرة معينة، اكتب بحدود الفكرة ولكن بأسلوبي ككاتبة، باختصار لاتوجد قاعدة معينة فالإلهام والكتابة بحر كبير يتلون مع الوقت والتجارب، وأهم نقطة احرص عليها احترام المستمع بكلمة راقية وحلوة حتى لو كانت بسيطة وخفيفة، ليس كل اغنية خفيفة تعتبر هابطة احيانا نحب نجاري الزمن وافيهاته ولكن بلحن موزون.

عادات وتقاليد

برأيكِ ماسبب قلة الشاعرات الغنائيات في الخليج وبمن تأثرت..؟

العادات والتقاليد لهما دور في الدرجة الأولى وعدم الاستمرارية لمجرد الاحباط، من ناحيتي كتبت من غير لا اتجه لأي بحر شعري معين كتبت بأحساسي وعلى سجيتي تأثرت بالأغاني، ولكن لو بذكر أسماء تعجبني الشاعرة الكبيرة فتحية عجلان والشهيد فايق عبدالجليل اعشق بصمتهم واتمنى الوصول لهذه المرحلة.

هل صحيح أنك تتنازلين عن حقوقك المادية لبعض المطربين الشباب..؟

ليس هناك قاعدة معينة، احيانا اتنازل وأحيانا أشارك في الإنتاج وأحيانا استلم أجرى حسب ظروف العمل، تجدني اقدر جدا الشباب والتنازل بشرط أن يكون العمل بأجمل صورة وهناك أعمال نزلت وأخرى قريبا ستجد النور لشباب رائعين اشوف نفسي منهم ولابد ان نتعاون جيدا ليخرج العمل في أجمل صورة.

حالة مزاجية

كتابة الشعر حالة مزاجية خاصة تستدعي استحضار الاحساس والإلهام بطريقة متناغمة، هل تكتبين بشكل ذاتي او قصص الآخرين لها تأثير..؟

اكتب لذاتي وأحيانا اتأثر بقصة واكتب عنها، وأحيانا من وحي الخيال.

كل تعاوناتك الغنائية مع أسماء شبابية لكن الأبرز في اعتقادي المطرب إيمن الاعتر، مارأيك..؟

صحيح لأن هذه الخطوات الأولى والحمدلله كان الأبرز النجم أيمن الأعتر، والقادم أجمل بإذن الله فأنا متفائلة خير وأيضا سأكرر التجارب مع الشباب حسب الظرف، والمهم أن يكون عملا جميلا، ومن المؤكد أنني اطمح لأسماء أكبر واكبر.

مَن الشعراء والشاعرات الذين جذبوك الى فضاء القصيدة الغنائية على الرغم من اختلاف المناهج والمدارس في الشعر الغنائي؟

أعشق الشاعر تركي وأيضا الشاعرة العالية والرائع ساهر مع حفظ الالقاب.

هل برأيك أن الأسماء النسائية استطاعت إيصال هموم المرأة الخليجية والعربية بصفة عامة وبصفتها خاصة بصورته الصحيحة، أم مازال التفوق الذكوري متسيداً للمشهد وسلب إبداع وجمالية القصيدة من الأنثى؟

الكلمة تفرض نفسها سواء امرأة أو رجل ومن الطبيعي هذه النظرة كون أن النساء قلة، والرجال متواجدين بكثرة، ولكن جمال ونجاح النص يعتمد على الشخص نفسه بغض النظر من الكاتب.

هل باعتقادك ممارسة الشعر والثقافة عبر العالم الافتراضي «التقنية الجديدة» تختلف نتائجها عن الممارسة التقليدية وتعطي فضاء أوسع من الحرية؟

طبعا تعطي انتشارا كبيرا، قبلها كان الشاعر الغنائي مغموراً نوعا ما لكن حاليا بشطارته يستطيع تسويق نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

تجاذبات واختلافات

تشهد ساحات الشعر الغنائي على مستوى الخليج العربي تجاذبات واختلافات في الرأي والنقد والشعر مابين الاطراف، هل هذه الاختلافات تعتبر حالة صحية ام انها سد منيع وعائق..؟

كل زمن له كتاباته جيل الشباب تأثر بالجيل الذي قبله، فاختلاف الكتابات تختلف عبر الأجيال، بس لو بذكر نقطة واحدة أنه حاليا الانفتاح والتحرر في المواضيع صار كبيراً وهذا الشيء اشوفه سيئاً لأن بعضهم وصل للابتذال باسم الحرية.

بماذا يتميز جيل الشباب الذي يكتب الشعر والقصة والرواية حاليا عن الجيل السابق الذي سبقه برأيك..؟

أكرر البعض منهم.. والبعض الآخر أكمل مسيرة الجيل السابق على الرغم من متغيرات الزمن.

من الملاحظ على التجارب الشعرية هناك من يميل للقصيدة العمودية وآخرون جنحوا للتفعيلة بشكل واضح كأسلوب شعري واخرون يحلقون كتابة قصائد غنائية وقصيدة النثر كيف تجدين هذه الاشكالية، هل هذا التفاوت والتميز يسبب قلق للمتلقي والجمهور..؟

كل بحر من بحور الشعر له ناسه، وهذا الشيء من عمر الدنيا لايوجد شتات ذهني، والناس أذواق.

مشاعر على الورق

هل هناك قاسم مشترك بين الإنسانة والشاعرة دلال المقهوي..؟

في قاسم كبير جدا لاني في اغلب الاحيان اكتب مشاعري على الورق فقط.

كيف تجدين إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا في الخليج..؟

من إيجابيات السوشيال ميديا إبراز المواهب ومشاركة الفنانين أعمالهم ونشاطاتهم، وهذا الشيء زاد من نجاحهم وبنفس الوقت توجد سلبيات الا وهي إظهار الحياة الشخصية للملأ.، فالبعض استطاع إيصال صوته للوطن العربي بابداعه والبعض قلل من قيمة نفسه وترك مجالاً للغير يسب بلده نسبة للانحطاط الذي قدمه.

دائما المرأة برغم انها تكتب وتبدع وتتألق لكن حقها مهضوم امام إبداع الرجل.. مارأيك؟

من خلال الاستمرارية تبرز اي موهبة، وبالعكس قلة النساء جعل المتميزة تبرز.

الصداقة فعل اختياري بين المرأة والرجل في المجتمعات الشرقية، أي الطرفين يقدم الثقة وأيهما يهدي الخيبة ويقتل جماليتها؟

الصداقة بحدود العمل تبني ولكن ان تعدت هذه الحدود تبدأ الخيبة.

