النهار Plus

تطل الفنانة هدى الخطيب على جمهورها هذا الموسم في اكثر من عمل ومن تلك الأعمال مسلسل «نوح العيون» وهو من تأليف جمال صقر وإخراج مصطفى رشيد وهي قصة إنسانية تنتمي إلى الماضى الجميل بما يحمله من حنين وفروق اجتماعية وصراع الخير والشر والعلاقات الإنسانية، وتراهن على هذا العمل كونه يقدم عملاً ذا قيمة فنية وأدبية ومجتمعية. والعمل الآخر هو مسلسل «يا زينة عيوني»، للمنتج جاسم المنيع وقالت عنه: عندما تم ترشيحي لهذا المسلسل لم أتردد لحظة لإدراكي الرغبة الحقيقية والنية الصادقة في تقديم عمل إنساني أسري هو الأول من نوعه في الدراما الخليجية الكويتية وتتمحور فكرته الرئيسية حول تسليط الضوء على فئة ذوي الهمم التي تعيش معنا وتشكل جزءا من حياتنا».