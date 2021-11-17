النهار Plus

صرحت الفنانة شيراز عقب إطلاقها أغنيتها الوطنية الجديدة التي تحمل عنوان «كاتيوشا» خلال أول أيام افتتاح «ماراثون بيروت» في بيال- بيروت. أنها أرادت أن تطلقها كرسالة في ظلّ المحنة التي يمرّ فيها لبنان.

فكان الكلام بدايةً عن أغنية «كاتيوشا» التي تعاملت فيها مع الموزع جان ماري رياشي والشاعر أحمد ماضي، أما اللحن فهو عالمي إذ إنها من الفولكلور الروسي، والإنتاج فهو لشركة «Shiraz Music». وقد صوّرتها أخيراً على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرجة رندلي قديح.

وأضافت شيراز: ان بأن الأغنية تتكلم عن السلام والمحبة وعن المعركة بين الخير والشر آملةً أن تؤثر على أحوالنا ويعم الخير والسلام في كل الوطن العربي».

وعن فكرة الأغنية أفصحت شيراز أنها روسية وقديمة جداً تتحدث عن فتاة اسمها كاترينا ولكن يدلعونها باسم كاتيوشا وكانت تنتظر حبيبها ليعود من الحرب. هذا واعتبرت الفنانة الشابة أن أغاني الثورة مختلفة تماماً عن الأغنيات التي تدعو للتمسك بالوطن وحب الوطن ضد أيِّ كان. مشددةً على أن عملها الغنائي هذا يدعو للمحبة وللتمسّك بالوطن وبالتالي ليست أغنية تروج للثورة.

