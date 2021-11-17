النهار Plus

يمر الكثير من نجوم الفن بالضغوط تجعلهم يفكرون في الانتحار والتخلص من حياتهم، وأحدثهم كانت الفنانة جومانا مراد التي كشفت خلال لقائها مع الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» عن تفكيرها في الانتحار قائلة: «إنها عاطفية بدرجة كبيرة».

وتحدثت جومانا مراد عن أصعب المواقف والظروف التي مرت بها في حياتها، والتي كان من بينها وفاة أعز صديقاتها في عملية إرهابية، مشيرة إلى أن الحادث أثر فيها كثيرا.

وقبل جومانا مراد بساعات عدة كشف النجم العالمي ويل سميث، عن محاولته الانتحار في إحدى المرات، وهو الأمر الذي تحدث عنه علنا للمرة الأولى، طبقا لما أوردته مجلة People الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، لسبب من المنتظر أن يتم الكشف عنه في الفيلم الوثائقي الذي سيُعرض على يوتيوب يوم 8 نوفمبر الجاري.

وجومانا مراد ليست النجمة الأولى التي تعلن عن تفكيرها في الانتحار، فمن قبل كشفت الفنانة يسرا خلال استضافتها في برنامج «المتاهة» التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني أنها فكرت في الانتحار عندما كانت صغيرة وذلك بسبب شعورها بالفشل.

وصرحت الفنانة أصالة بأنها حاولت الانتحار مرات عدة، بسبب حالات اليأس التي كانت تصيبها أحيانا، كما كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب سبب اعتزالها الوسط الفني عام 2016، مؤكدة أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة أدت إلى جعلها تفكر في الانتحار.

كما ذكر السيناريست تامر حبيب خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي أنه فكر في الانتحار خاصة بعدما سيطرت عليه حالة من الحزن والرفض لحياته وعدم الاقتناع بأي شيء كان يفعله.

وتعتبر الفنانة داليدا من أشهر النجمات اللاتي انتحرن، حيث توفيت بشكل مفاجئ عام 1987، بعد تناولها جرعة زائدة من الأقراص المهدئة تاركة رسالة مكتوب فيها: «سامحوني الحياة لم تعد تُحتَمل».

