النهار Plus

الفنانة فاطمة رشدي واحدة من رائدات المسرح والسينما، وخاضت تجربة الإخراج والتأليف، وكانت لها فرقة مسرحية تحمل اسمها طافت بعروضها العالم العربي، وفاطمة رشدي مولودة في 3 فبراير 1908 بالإسكندرية، وأختاها فنانتان أيضاً، وهما رتيبة وإنصاف رشدي، وقد بدأت «فاطمة» حياتها الفنية منذ كانت في العاشرة حين زارت فرقة أمين عطا الله، وكانت أختها تغني فيها، فأسند إليها أمين عطا الله دوراً صغيرا في إحدى مسرحياته.

رحلة «فاطمة» مع الفن لم تكن بالسهولة التي يتوقعها البعض، حيث انها واجهت أزمات عديدة، في مقدمتها أن التمثيل في مصر خلال حقبة العشرينات من القرن الماضي كان ينحسر بين اليهود والأجانب فقط، باستثناءات محدودة جدا تكاد تكون منعدمة، وهو أول تحدٍ للفتاة المصرية ذات الـ12 عاماً.

وتقول فاطمة رشدي عن سنوات البداية: «مسارح عماد الدين كانت مليئة بنساء أوروبيات جميلات يفرضن وجودهن على دنيا المسرح والطرب، والأغلبية منهن الأجنبيات كان لديهن سيطرة على الفنون في مصر خلال تلك المرحلة، والمجموعة الأوروبية تغني (عربي مكسر) ويرقصن على الأغاني المصرية التراثية».

الهروب من الأسرة

إلى جانب تحدي «سيطرة الأجانب» على الفن في مصر، واجهت الطفلة «فاطمة» تحدياً من نوع آخر، وهو ترك منزل أسرتها بالإسكندرية، والذي تسبب في إلقاء القبض عليها من قبل ضابط شرطة، بعدما وجدها وهي طفلة في وقت متأخر بشوارع الإسكندرية، تسأل عن مواصلات إلى القاهرة، فأوقفها وسألها عن أسرتها وهددها بقص شعرها وأمرها بالعودة لمنزل أسرتها، وروت في مذكراتها أن الضابط قال لها نصا: «يجب أن تعودي إلى منزل أسرتك.. سنك يجبرك على الطاعة حتى تبلغي سن الرشد.. وإذا رفضتِ العودة فسأعيدك بالقوة وأقص شعرك».

برغبتها.. عادت فاطمة إلى منزل أسرتها، خاصة أن هذه الأسرة كانت تحترم الفن بشقيه الغناء والتمثيل، وكانت شقيقتها (سعاد وإنصاف) عضوتين في فرقة أمين عطا الله، وطلبت «فاطمة» أن تذهب لزيارتهما في المسرح، ورآها المبدع المسرحي أمين عطا الله ورشحها لدور صغير جدا، تمكنت خلاله من فرض نفسها ونجحت في كسب ود الجمهور لتبدأ مسيرتها من هنا.

وتشير فاطمة رشدي في مذكراتها إلى تفاصيل هذه المرحلة، وتقول: «نزلت إلى القاهرة بصحبة شقيقتيّ، وذهبنا إلى المسرح، وقال مخرج الفرقة: (دول بنتين ومعاهم طفلة اسمها فاطمة رشدي.. عايزين نشغلهم) غنيت أمامه أغنية طلعت يا محلا نورها، وفوجئ الأستاذ بأدائي وقال لي (انتي بتغني أغنية فتحية أحمد)، ثم قال للمخزنجي أن يفصّل لي جلباباً فلاحياً مع المجموعة وأمر أن أرتدي كعباً عالياً، وكنت المصرية الوحيدة ضمن 20 امرأة من جميلات أوروبا، الفرقة كانت تجمع جميع الجنسيات وكأنها عصبة الأمم».

مكافأة الشوكولاته

«الشوكولاته» أول هدية إجادة تلقتها «فاطمة» من مدير الفرقة الذي كان يدعى مستر ديفيد، والذي قال لها «إذا أحسنتِ الغناء فسأهديكي شكولاته ولا تحبي تاخدي جنيه؟»، وردت عليه بأنني أريد الشوكولاته»، وتضيف: «حسب تقاليد المسرح رفعت الستار ودخلنا في طابور وغنينا طلعت يا محلا نورها وكنت في المقدمة لأني أصغر واحدة وهي لحن الشيخ سيد درويش، وفوجئت أثناء الغناء بمستر ديفيد بيشاورلي بالجنيه والشكولاته في أيده التانية، وصفق الجمهور وألقى الورود والشوكولاته على خشبة المسرح، وأثناء جمع العمال للشيكولاته والورود قلت لهم خدوا الفلوس وسيبوا الشوكولاته».

وظهرت على المسرح مع فرقة عبدالرحمن رشدي، وانضمت بعد ذلك إلى فرقة الجزايرلي، وفي 1923 التقاها الرائد المسرحي عزيز عيد، فضمها إلى فرقة يوسف وهبي، ثم تزوجها، وصارت بطلة عروض الفرقة، ثم انفصلت عن «عزيز»، وكونت فرقتها، وقدمت 15 مسرحية، أما عن مسيرتها السينمائية فقد بدأتها مع بدر لاما في فيلم «فاجعة فوق الهرم» 1928، ثم عملت مع وداد عرفي في تجربة غير ناجحة، فتفرغت للمسرح ثم جمعت بين المسرح والسينما.

لقاء «الريحاني»

وحول أول لقاء جمعها مع الراحل نجيب الريحاني، قالت «فاطمة»: «شافني نجيب الريحاني وبعد العرض باسني وقولتله دقنك بتشوكني، فضحك وقالي تعالي يا فاطمة أعرفك بإنسان عظيم أوي هو الأستاذ محمد تيمور شقيق كبير الياويران في القصر الملكي، وفي نفس الليلة ذهبت ملكة المسارح إلى قهوة راديو بصحبة محمد تيمور والتقت هناك بأهم مخرج مسرحي وهو عزيز عيد، لتبدأ مسيرتها في احتراف الفن بشكل حقيقي».

التمثيل بـ«الفصحى»

مع عزيز عيد بدأت مسيرة فاطمة رشدي الفنية فعليا، وبدأت تسير بخطى ثابتة وسط الفنانات الأجنبيات اللاتي سيطرن على المسارح في هذه الحقبة الزمنية، وتروي عن هذه المرحلة قائلة: «أردت تعلم رقص الباليه وأنا طفلة بريئة، ولكن نجاحي وبداية تعلق الجمهور بي أزعج نجيب الريحاني الذي أراد التخلص منا بعد نجاحنا وأرسلنا إلى بورسعيد نعمل في سيرك أنا وأختي وعندما وصلنا قلت (سيرك يادي النايبه)، أدركنا أن الريحاني أراد إبعادنا عن القاهرة عندما وصلنا بورسعيد، فقررنا العودة مرة ثانية إلى القاهرة، والتقيت محمد بك تيمور في قهوة راديو وقصصت عليه ما جرى في بورسعيد، وجمعني تيمور بك في جلية مع الأستاذ محمود رمزي نظير الذي قال لي سأضمك إلى فرقة ثالثة بتمثل باللغة العربية الفصحى».

لم تكن تعرف فاطمة رشدي حينها سوى الغناء فقط، ولم تعرف اللغة العربية الفصحى، فانزعجت جدا وخشيت من الفشل، إلا أنهم طمأنوها وقالوا لها: «دورك هيكون صغير كبداية متخافيش، هتتعلمي وهتاخدي 50 قرشاً كل ليلة»، وتضيف: «قبلت العرض وذهبت معه وقابلت الأستاذ عبدالوارث عثر وقال لي عمرك 12 سنة ومعنديش أدوار غير خدامة صامتة فهل تقبلي تقديمه، وبالفعل وافقت».

هروب بسبب «قُبلة»

وتكشف فاطمة قائلة: «الدور صامت وأثناء الانتظار أعجبتني الفكرة، كان عمري حينها 12 سنة عندما التقيت في هذه الفرقة الجادة التي تمثل تمثيلاً أدبياً شخصية ظريفة، وهو فتى عمره ازيد من عمري بقليل، وهو ألدغ في حرف السين وينطقها ثاء، مثلي تماما، وقال لي هذا الفتى أديني بوسة، واندهشت منه وقلت له إذا كنت بتحبني اطلبلي كاكاو، وحاولت تنبيهه أن الكاكاو بقرش صاغ حتى يعرف المغامرة التي يقدم عليها، وطلب الكاكاو وتلذذت به ومديتهوش القبلة، وهربت من الفرقة وعدت مجددا إلى محمد تيمور وعزيز عيد وقلت لهم (طردوني لأني رفضت قُبلة)».

تعليم «فاطمة»

من هنا قرر محمد تيمور تبني فاطمة رشدي فنيا واجتماعيا، حيث قرر أن يتولى مسؤولية تعليم الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما، وتأهيلها نظرا لإيمانه بها وبإصرارها على النجاح.

خلال هذه الفترة انشغلت فاطمة بدروسها وتعليمها ومضت فترة تتجاوز العام، ثم بدأت تشكيل أول فرقة صغيرة لها بإحدى الكازينوهات على كورنيش روض الفرج، ولم يكن سنها يتجاوز 13 عاما، وتؤكد فاطمة رشدي بجرأتها وصراحتها أن اختيارها لهذه الفرقة لم يكن لكفاءتها ولكن لجمالها الأخاذ وخفة دمها وجاذبيتها، واستمرت في العمل مع الفرقة لفترة طويلة وتمكنت من جذب الجمهور للكازينو وحققت نجاحاً منقطع النظير.

ومع حماس «فاطمة» المتوهج، أنشأت فرقة باسمها، قدمت أعمالا أثرت المكتبة الفنية المصرية، وذلك بعدما أتقنت التأليف والإخراج، الأمر الذي دفع نقاد الحركة الفنية في ذلك الوقت لمنحها لقب «سارة برنار الشرق».

وقدمت فاطمة رشدي عبر شاشة السينما ما يقرب من 15 فيلما أبرزها: (العزيمة، والهارب، والطريق المستقيم، والريف الحزين، والطائشة، وغرام الشيوخ، ومدينة الغجر).

زيجات «فاطمة»

وتزوجت فاطمة رشدي خمس مرات، الأول كان عزيز عيد الذي علمها القراءة والكتابة وأصول التمثيل وضمها إلى فرقة رمسيس لتحصل على البطولة المطلقة، وأطلق عليها لقب «سارة برنار الشرق»، خاصة أن برنار قامت ببطولة العمل نفسه في لغته الأصلية.

ولكن انفصلت عنه وأسفرت الزيجة عن ابنتها الوحيدة، وتزوجت بعدها من المخرج كمال سيلم ولم تستمر الزيجة طويلا لتقرر الانفصال، وتزوجت الثالث وهو المخرج محمود عبد الجواد ولم تستمر أيضا الزيجة حتى قررت الانفصال، وبعد ذلك تزوجت من رجل أعمال وأخيرا ضابط بالبوليس.

النهاية المأساوية

ورغم كل هذا النجاح، إلا أن نهاية فاطمة رشدي كانت مأساوية، ففي بداية الستينيات، اختفت عن الساحة الفنية، وغابت أخبارها عن الصحف، لتعود بعد سنوات بأخبار حزينة عنها تؤكد أنها تعيش حياة بائسة في غرفة متواضعة، ولا تستطيع تدبير نفقات علاجها، ومع تدهور حالتها، تكفل الفنان الراحل فريد شوقي، بتوفير سكن لائق بها، كما ساعدها في توفير علاج لها على نفقة الدولة، إلا أنها لم تكشف للراحل فريد شوقي، ولا لغيره، سر التحول في حياتها، وكيف فقدت ثروتها.

