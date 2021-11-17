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سطرت الأردنية إسراء مبيضين التاريخ كأول سيدة تقود طاقم تحكيم نسائي بالكامل لإدارة مباراة في الدوري المحلي للمحترفين للرجال في حدث غير مسبوق على صعيد الكرة الأردنية.

ففي يوم 2 نوفمبر الحالي أسند الاتحاد الأردني لكرة القدم مهمة إدارة مباراة سحاب والبقعة في الجولة الأخيرة من المسابقة إلى الحكمة إسراء مبيضين ، وساعدها في هذه المهمة إسلام العبادي وصابرين العبادي حكَمَتي رايةٍ، وحنين مراد حكمة رابعة، علماً أن المواجهة انتهت بفوز سحاب 4 - 1.

وأثبتت إسراء نفسها داخل المستطيل الأخضر ونجحت في قيادة المباراة بكل اقتدار، ونالت مع بقية زميلاتها إشادة الخبراء والمتابعين بما يشجع على التوسع في التجربة خلال الموسم الجديد.

ولإسراء مبيضين تجارب عدة في مجال التحكيم، إذ اختارها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا للسيدات 2021.

واستعان بها أيضاً الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن طواقم إدارية وفنية أردنية لإدارة مباريات الدوري المجتمعي النسوي، الذي أقيم لأول مرة بالسعودية، فيما اعتمد الاتحاد الدولي «فيفا» إسراء مبيضين مع زميلاتها إسلام العبادي وصابرين العبادي وحنين مراد ضمن الحكمات الدوليات، مما يؤهلهن لإدارة مباريات دولية.

وفي وقت سابق أفادت إسراء إنها اعتزلت اللعبة وبدأت مسيرتها مع التحكيم بعد الانتهاء من دراستها الجامعية، وأدارت مباريات في بطولة غرب آسيا وبطولة العالم للجامعات في الصين 2019 ونهائي غرب آسيا.

وتعمل إسراء مبيضين في القناة الرياضية الأردنية كمقدمة لفقرات في برنامج «صباح الرياضية»، إضافة إلى هوايتها وعشقها للتحكيم الذي يعد عملها الأساسي، كما أنها تمارس رياضة الملاكمة من أجل رفع لياقتها البدنية، لكنها قالت إنها لن تمارسها على الصعيد التنافسي مستقبلاً.

وقالت في تصريحات إعلامية: «أفضل شيء بالنسبة لي أنني حولت الهواية إلى مهنة، وأنا أحب هذه المهنة لذلك فالأمور سهلة بالنسبة لي. اللاعبون لا يهتمون بصورتي خارج الملعب، لكن يجب على الفتيات ألا يخشين ممارسة التحكيم.. أول مباراة لم أذهب من الخوف، والثانية لم تكتمل المباراة من الخوف أيضا، لكن في الثالثة سارت الأمور على ما يرام».

وتابعت إسراء «إنه شعور رائع أن أدير أول مباراة كرة قدم ضمن طاقم نسائي في الدوري الأردني للرجال»، موضحة أنها أدارت مباريات دولية خارج الأردن مثل نهائي غرب آسيا ولقاءات لمنتخبات السيدات، ولكن شعور الدوري الأردني للرجال «كان شيئا مختلفا».

وأكدت مبيضين أن النساء قادرات على النجاح في أي مجال، وتحدثت عن اللحظات الأولى في مباراة سحاب والبقعة، وقالت: «لاحظت دهشة على وجوه اللاعبين، بسبب إدارة حكمة للمباراة، لكنهم كانوا لطفاء للغاية، ولم يكن هناك أي مجال للاستهتار أو المزاح مطلقا».

وبينت أن اللاعبين أظهروا التعاطف في بداية المباراة مع تواجد الحكام الإناث من خلال الابتسام وعدم الاعتراض، كاشفة عن تغير الأسلوب والمشاعر خلال مجريات اللقاء بالاعتراض على بعض القرارات، وهو ما أعجبها لعدم التعاطف معها باعتبارها سيدة.

وأضافت «أشعرف بالفخر كوني حاضرة بقوة ومؤثرة في المجتمع، وفي المكان الذي أتواجد فيه. وجودي في منافسات الدوري الأردني للرجال يمنحني فرصة وصورة إيجابية عن التحكيم النسائي».

وتلقت إسراء «ردوداً إيجابية»، لعدم ارتكابها أية أخطاء مؤثرة في اللقاء، كما تلقت دعماً كبيراً من الوسط الرياضي ومن زملائها وزميلاتها فضلاً عن الزخم الإعلامي الذي واكب الحدث داخل المملكة وخارجها.

وقالت الحكمة الدولية: «شاهدت الردود السلبية والإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لم أنظر للسلبية، واهتممت بالإيجابية التي حفزتني لتقديم الأفضل، وأتمنى تقبل الفكرة في المستقبل بحكم أن جميع الحكام يعملون تحت قانون واحد، مع فارق اللياقة البدنية بين الرجل والسيدة».

وتأمل إسراء أن تستمر هذه الفرصة في المواسم المقبلة، واعتبرت أن السيدات قادرات على القيام بهذه المهام بكفاءة عالية، ومضيفة في تصريحات إعلامية متفرقة أن الغالبية من الحكمات تستحق فرصة التحكيم في بطولات الرجال، مع اعترافها بصعوبة البدايات في مختلف المجالات.

