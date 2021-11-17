النهار Plus

فينوس سليمان عاكف أستاذة جامعية وخريجة الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة المعمارية حاصلة على شهادة الدكتوراه في نظريات العمارة وشهادة في الحفاظ التاريخي من جامعة سنسناتي في الولايات المتحدة الاميركية بالإضافة إلى حصولها على الكثير من الجوائز العالمية في العمارة على مستوى الانجاز والبحث العلمي. «النهار» حاورت المعمارية والباحثة الاولى المتحدثة في قاعة الامم المتحدة في نيويورك حيث تم إعلان موضوع اطروحتها «عمارة من اجل السلام.. تفعيل دور العمارة كمنصة فعالة في اعادة بناء سلام مستدام ضمن مناطق الصراعات وما بعد الحروب» وفيما يلي نص الحوار:

? كيف تقيمين واقع العمارة في العراق خاصة والوطن العربي بشكل عام؟

? واقع العمارة في العراق اليوم يترجم الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والأمني الذي يعيشه البلد، لطالما كانت العمارة مرتبطة بشكل أساسي بالسياسة والاجتماع والاقتصاد والعمارة في العراق تقف مثالاً قوياً لهذا الترابط. هوية العمارة في العراق تعود إلى بداية تشكيل الهوية المعمارية للإنسان في الحضارة. بالعودة الى التاريخ القديم للحضارة ومهدها ارض الرافدين نجد ان العمارة كانت متقدمة ليس فقط ببنيتها التكوينية وانما ايضا بهويتها المعمارية وخصائصها التنظيمية وتشريعاتها الحضرية. فكانت بابل اولى المدن ذات التخطيط الهندسي الواضح وكانت زقورة اور من اولى العجائب المعمارية التي ترجمت الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والمعتقدات الدينية قبل آلاف السنين. استمرت العمارة بزهوها في بلاد الرافدين مهد الحضارات بالرغم من تعرضها لأقسى الهجمات عبر السنين. يمكن ان نطلق على العراق مصطلح المتحف الكبير حيث لا توجد مساحة على أرضه من الشمال الى الجنوب لا تحمل كنزا من كنوز العمارة على مستوى التاريخ الإنساني في العالم. وتشكلت على أرضها في بغداد المدينة المدورة التي كانت حاضرة الزمان وقبلة العلماء والشعراء وكانت عمارتها الاسلامية تروى في الأساطير والحكايات لم تتوقف جماليات وعبقرية العمارة المحلية بل استمرت لتترجم ذكاء المعمار العراقي الحرفي في استجابته لبيئته المناخية والاجتماعية تاركا لنا ارثا غنياً لعمارة محلية تعتبر الآن مع تطور العلوم والتوجهات المعمارية من اقوى التطبيقات العملية لما يمكن ان يطلق عليه عمارة مستدامة. فالبنية الحضرية المتماسكة والغنى المعماري في مدننا العراقية حتى منتصف القرن العشرين كانت تستند في أساسياتها على استجابة كاملة لظروف المناخ في العراق ومعتقدات ساكنيه الدينية والاجتماعية تاركة لنا ارثا اضافيا من أمثلته البيوت ذات الفناء الوسطي والشناشيل الرقيقة والزخارف وحياة بكاملها اصبحت اليوم وعلى مر السنين مهددة بالزوال الكامل. خلال الخمسينيات كان الواقع المعماري في العراق قد اوشك على ان يصل ليكون قبلة المعماريين العالميين ومن بينهم اعمدة العمارة الحديثة في العالم مثل لي كوربوزيه (مصمم القاعة الرياضية المغلقة في بغداد) والتركروبيس (مصمم جامعة بغداد) وجيوبونتي مصمم مبنى وزارة التخطيط وغيرهم كثير. اما الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين فقد اضاف جيل جديد من المعماريين العراقيين بصمتهم الخاصة لتتشكل هوية حديثة للعمارة المحلية مستمرة في تفاعلها مع البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق من جهة ومن جهة اخرى مرتبطة بأحدث التطورات في العمارة على مستوى العالم وامثلة نتاجاتهم كبيرة ليس فقط في بغداد ومحافظات العراق وانما اصبحت نتاجاتهم مؤثرة حتى على البنية المعمارية والحضرية في البلدان العربية المجاورة. واستمرت العمارة في العراق تترجم واقع الحياة في الثمانينيات حيث ظهر نموذج العمارة النصبية ومن اقوى أمثلتها نصب الشهيد في الرصافة ونصب الجندي المجهول في الكرخ لتضيف ارثا غنيا آخر لكنوز العمارة في العراق نقف اليوم امامه بحسرة كبيرة لما نشهده من اسى على ما ضاع من هذا الارث وعلى واقع الممارسة المعمارية اليوم الذي من الصعب ان يطلق عليه مصطلح مهني.

? ما علاقة الهندسة المعمارية في بناء سلام مستدام؟ وماهي أسباب الاهتمام بهذا المجال؟

? اكتشفت ان العمارة وبعد دراسة استمرت أكثر من ست سنوات من الدراسة والتحليل هي من بين أهم المنصات الفعالة أثناء الحروب واعادة بناء السلام المستدام، تجارب كثيرة تم تحليلها لسياقات النزاعات أثبتت ان العمارة كانت واحدة من الاسلحة التي تم استخدامها وبشراسة. استهداف وتدمير مبنى يحمل دلالة معنوية او دينية او قيمة معمارية او تاريخية لمجتمع معين في الحقيقة هي عملية استهداف وتدمير لذلك المجتمع بكامله. الامثلة كثيرة في هذا الجانب لكن اقربها لنا محليا ما حدث في الموصل اثناء اجتياح الدواعش لها والحرب ضدهم في الأعوام 2015 و2016. ما حدث في الموصل من تدمير لكل مبنى يحمل قيمة معمارية معينة أعلنته اليونسكو على أنها عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في المجتمع العراقي والموصلي بشكل خاص. تفجير ضريح العسكريين 2007 كان النقطة التي اندلعت منها الحرب الاهلية في العراق والتي راح ضحيتها الآلاف وتسببت بنزوح جماعي داخل وخارج العراق غيرت من التركيبة الديموغرافية للمدن العراقية وبشكل كبير. والامثلة على مستوى العالم كثيرة منها ما حصل في البوسنة والهرسك ودولة يوغوسلافية السابقة وشمال ايرلندا وما حصل في لبنان وفلسطين وغيرها كثير. كانت تساؤلاتي تزيد وانا اعيش في اقسى الظروف في بغداد واشهد تدمير اجمل معالمها في الحروب. كيف تم استخدام العمارة سلاحاً في الحروب؟ وهل من الممكن ان يكون للعمارة دور ايجابي في بناء السلام؟ وكيف؟ توجهت لفهم ودراسة دور العمارة في الحروب ومن ثم أيقنت اهمية دراسة نظريات بناء السلام الاساسية لا تمكن من الاجابة على تساؤلاتي في امكانية تفعيل دور العمارة لبناء سلام مستدام. وبعد سنوات من الدراسة والتحليل لأبرز واهم طروحات نظريات اعادة بناء السلام المستدام تمكنت من الوصول الى مرحلة التنظير الأسس التي يمكن من خلالها وضعها استراتيجيات تصميمية تحفز دور العمارة ضمن مناطق الصراعات وما بعد الحروب من أجل بناء سلام إيجابي مستدام. وكان هذا هو فحوى أطروحتي للدكتوراه والتي فاز موضوعها بمسابقة عالمية برعاية التأثير الاكاديمي للأمم المتحدة في العام 2016 ودعوتي لإلقاء خطاب بهذا الموضوع في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي على اثرها تم اعلان الاطروحة حيث لا يمكن ان يكون هناك تنمية مستدامة بدون سلام مستدام. استخدام العمارة لصالح اجندات اثارة العنف والصراعات والحروب لا يتم بشكل عشوائي ابدا انما يتم انتخاب المباني التي تحمل خصوصية تاريخية او التي تمثل هوية مجتمع بكامله او العمارة المرتبطة بمعتقدات معينة والتي تمثل رمزاً لبلد او فئات محددة في مجتمع متعدد. استهداف هكذا عمارة هو في الحقيقة استهداف للفئة والمجتمع الذي يمثله بالكامل.

? انتِ المعمارية العراقية الأولى التي تحدثت في قاعة الأمم المتحدة في نيويورك حدثينا عن شعورك آنذاك؟ وما هي الرسالة التي تودين إيصالها؟

? كان هذا الفوز والانجاز مميزاً على جميع الاصعدة وله دلالات مشرفة في تمثيل العراق. كوني أول مهندسة معمارية تكلمت في قاعات الأمم المتحدة طارحة لفكرة جديدة باتجاه بناء سلام مستدام باختصاص نادر وتمثل بلد كان في حينه في قمة ازمة الصراع والحروب ضد داعش والشر المحيط به. كانت الرسالة كبيرة في ذروة الحروب ضد «داعش» حملت امرأة عراقية رسالة للسلام أساسها بحث علمي رصين..ان في العراق شعباً يدعو للسلام ويعمل له ويخوض الحروب من أجل السلام..ان في العراق كفاءات مشرفة تمثل العراق على اعلى المستويات هذا بالإضافة إلى تصحيح الفكرة السائدة عن النساء في الشرق الاوسط وخاصة في العراق في ظل الصراعات والحروب لسنوات طويلة.

? تزخر بغداد والمحافظات الأخرى بالكثير من التصاميم المعمارية التاريخية وذات جمالية لكن ما نشاهده اليوم مختلف تماماً من بناء بيوت وعمارات تفتقد للبيئة العراقية كالشناشيل مثلاً ولا تمت لتاريخ العراق بصلة، ترى كيف تفسرين ذلك؟ وما الحل برايكِ ؟

? هذا الموضوع ذو شجون كبيرة وتمتد اطرافه لتشمل تقريبا اغلب مؤسسات الدولة ممن لهم مسؤولية اتخاذ القرارات. من المحزن جدا ان نشهد اهمالا شديدا لكل ما من شأنه ان ينتمي لهذا الارث الغني. واخشى اذا استمر الاهمال بهذا الشكل ان نصل الى مرحلة يختفي معها جزء كبير من هذا الارث ماحيا معه تاريخا بكامله اين نحن من الحفاظ على نماذج من البيوت ذات البناءات الوسطية والشناشيل؟ اين نحن من الحفاظ على ازقة بكاملها وإعادة إحياء ماكان عامرا فيها؟ اين نحن من الحفاظ على المباني التاريخية في مركز بغداد؟ اين نحن من الحفاظ على مبنى ليه كوربوزيه في بغداد او مباني رفعة الجادرجي وغيره من المعماريين؟ وعندما اقول حفاظ فلا اقصد المعنى السطحي المتداول وانما اقصد «preservation» بكافة استراتيجياته وآلياته التي تضمن حماية الارث واستثماره ايضا وعلى المدى البعيد من أجل خلق تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية أساسها هوية المدينة ومتأصلة في عمارتها ومؤسسة لمستقبل قوي جذوره عميقة في الأرض. عندما أمر في ازقة المركز التاريخي في بغداد على سبيل المثال في شارع الرشيد باتجاه عمارة ادفيش عبود البيضاء الدائرية من تصميم عبد الله احسان كامل ورفعة الجادرجي مرورا بجامع مرجان التاريخي وعلى اليسار مبنى مصرف الرافدين حيث تتسلسل المباني وكل منها يقف شاهدا لتاريخ بكامله ويلخص الحياة في العراق لحقبة زمنية بكل تفاصيلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجتاحني حالة من الاسى شديدة.

وللأسف انه حتى ما يتم العمل به على انه انقاذ للمكان فهو في حقيقته تدمير بكل ما للكلمة من معنى لأنه يصمم وينفذ عشوائياً من قبل غير المختصين من المهندسين في جميع المجلات. من الخطير جداً ان يتصور اي معماريّ انه قادر على التعامل مع الابنية التراثية هذا المجال يتطلب كفاءات متخصصة بمجال الحفاظ التاريخي ومن اختصاصات مختلفة منها المعماري المدني والمؤرخون وعلماء الاجتماع وغيرهم.

? طيب ماذا عن العمارة المعاصرة؟ وهي المحور الثاني من النقاش.

? للأسف حالها لا يقل أسى عن حال الارث المعماري الغني العمارة حاليا تفتقد الأسس الجوهرية التي يمكن من خلالها تأسيس هوية للعمارة المحلية المعاصرة. والاسباب كثيرة وأهمها ما يرتبط بتشريع وتنفيذ القوانين الخاصة بهذا الموضوع. مشكلة الممارسات (اللا) معمارية المحلية المعاصرة أنها فقدت كل ما من شأنه ان يؤسس لهويتها. على سبيل المثال عندما نتكلم عن النسيج المتضام والازقة البغدادية والبيوت ذات الفناء الوسطي بشناشيلها الرائعة وتفاصيلها التي رغم غناها التنوعي الا انها كانت استجابة معيارين أساسيين المعيار الاول الاستجابة للبيئة المناخية المحلية والمعيار الثاني الاستجابة للمعتقد الاجتماعي والديني ضمن بنية المجتمع. وعلى اساس هذين المعيارين تم تشييد مدن لها من الخصائص والغنى والتنوع الذي لم يخرق خصائص بنيته ما يجعلها على قائمة أفضل الامثلة لما يمكن ان يطلق عليه عمارة مستدامة. وعلى اساس هذين المعيارين تم تأسيس هوية العمارة المحلية ضمن سياق مكاني وزماني محدد بالرغم من تنوع نتاجاته الا انه يحمل من الأسس المشتركة ما يجعله بنية قوية بكل خصائصها الحية اما الان فما هو المعيار الذي من الممكن اعتماده لتشييد المباني ؟.

واخيراً المطلوب حاليا ليس عمليات نسخ ولصق خصائص شكلية من عمارة الماضي مثل الشناشيل فإنها كعنصر معماري لم يكن جزءا منفصلا شكليا وإنما كان جزءا مكملا لمنظومة بكاملها وووجده ضرورة لوظيفته الأساسية ضمن هذه المنظومة وبالتالي فالحل ليس بتكرار عناصر شكلية تم اقتلاعها عشوائيا من بنية العمارة والنسيج الحضري في الماضي واعادة اقحامها في الوقت المعاصر ابدا انما الحل بإعادة النظر بكل ما من شأنه ان يوضح المعايير الاساسية التي يمكن الاستناد عليها في الوقت الحالي لتشكيل هوية العمارة المحلية المعاصرة والتعلم من آليات عمل التشكيلات المعمارية الناجحة في عمارة الاباء وعمارة الأصول والجذور.

ويرتبط بهذا كله الجانب السياسي في البلد فالعمارة هي في حقيقتها ترجمة للواقع السياسي في أي سياق. متى ما أصبح لنا رؤية واضحة ومدروسة في كل ما سبق نستطيع فقط حينها البدء بخطوة ايجابية باتجاه تأسيس هوية العمارة المحلية المعاصرة في بغداد والعراق متعلمين واخذين بعين الاعتبار غنى تجارب الماضي وعمارة الجذور.

? كيف ترين واقع المرأة العربية اليوم ؟

? في تقدم باتجاه الافضل بشكل عام في البلدان التي تنعم بسلام مستدام نسبيا. أما في البلدان التي تقع ضمن مناطق الصراعات والحروب فاعتقد أنه لابد من وقفة جدية على مستوى العالم باجمعه لتمكين المرأة وإعادة بنائها من الداخل كخطوة اساسية لإعادة بناء المجتمع من جديد. أعداد هائلة ومخيفة من النساء الارامل والمطلقات واطفال الشوارع والمعنفات وغير متعلمات والخريجات بدون وظائف تحفظ كرامتهن هي من أخطر افرازات وعواقب الحروب. هذا الموضوع بالذات يحتاج وقفة على مستوى حكومي وعلى مستوى دولي.

