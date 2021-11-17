عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دانييل بنايم إن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا ومنطقة الخليج يضعون ترتيباً جديداً لمعالجة المخاوف العالمية من سلوك إيران وبرنامجها النووي.

وفي حوار مع قناة «الحرة» قال بنايم إن هذا الترتيب سيناقش خلال الجولة التي يجريها المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي إلى المنطقة حاليا. وسيجري الوفد الأميركي اجتماعات مع قادة خليجيين وأوروبيين لوضع ترتيب جديد يعالج مخاوف العالم من البرنامج النووي الإيراني وسلوكها في المنطقة وقال بنايم «أعتقد أن محادثات استراتيجية كبيرة تجري مع دول الخليج». وأضاف «نريد إرسال رسالة واضحة لإيران ومن يدعمها، مفادها أن عليهم معالجة القضايا النووية والإقليمية؛ لأن واشنطن وحلفاءها سيعملون معاً من أجل معالجة هذه القضايا ولن يتفرقوا» ولفت بنايم إلى أن الاتفاق النووي وإن كان مرهوناً بأطرافه (مجموعة 5+1)، فإن الولايات المتحدة تتشاور مع حلفائها الخليجيين الذين قد يتأثرون بشكل مباشر من حصول طهران على سلاح نووي. وستكون رسالة الوفد الأميركي بحسب بنايم، أن لدى الولايات المتحدة شراكات قوية وثابتة في المنطقة، وأنها حريصة على استمرار هذه الشراكات لعقود مقبلة. وحول الهدف من الجولة التي يقوم بها روبرت مالي للمنطقة حاليا قال بنايم «الهدف هو الحديث مع شركائنا والاستماع إليهم والتوصل لتفاهم واضح حول المواقف وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحديات الإقليمية». وشدد على أن الهدف الرئيس من الجولة الحالية هو إيصال رسالة واضحة ومحددة للعالم مفادها أن حفاء واشنطن في أوروبا والشرق الأوسط يقفون معا وأضاف «مواقفنا ومشاطرة المعلومات حول التحديات الإقليمية المتعددة والتحديات الأمنية المتبادلة وكيفية تعميق التعاون الأمني والتعاون الدبلوماسي كذلك».

من جهة ثانية أكد بنايم أن قطر «شريك استثنائي» للولايات المتحدة، لافتاً إلى أن قطر فعلت ما لم تفعله دولة أخرى في العالم خلال أزمة أفغانستان. وتابع «كشريك استثنائي.. فإنها تستحق مراعاة تامة لطلبها المتعلق بالحصول على طائرات مسيرة وF-35».

وفيما يتعلق بصفقة «إف-35» الإماراتية، قال المسؤول الأميركي إنها تمضي قدماً، وإنه يجري ترتيب بعض الضمانات المتعلقة بالصفقة. أما عن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، فقال بنايم إن لدى البلدين قيادات تعمل على تحقيق مصالح مشتركة في العديد من القضايا. وأضاف «القادة في البلدين يتحدثون بشكل دوري ويعملون معاً عن قرب وفي كثير من القضايا» وعن بيع صواريخ «جو-جو» للسعودية، قال بنايم إن واشنطن تريد التأكد من أن لدى الرياض ما يجعلها قادرة على حماية نفسها و70 ألف أميركي يعيشون على أرضها من الصواريخ التي يطلقها الحوثي.

