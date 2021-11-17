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دبي - الوكالات: أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، ان الإمارات تتخذ خطوات لتهدئة التوتر مع إيران في إطار خيار سياسي مؤيد للدبلوماسية وتجنب المواجهة.

وأضاف أن بلاده ما زالت تشعر بقلق عميق من سلوك إيران في العراق وسورية واليمن ولبنان.

وقال أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي إنه رغم ذلك فإن أبوظبي تتخذ خطوات لتهدئة التوتر حيث أنه لا مصلحة لها في المواجهة التي ستدفع ثمنها المنطقة كلها على مدى عقود قادمة.

وأضاف أنها ستكون عملية بطيئة لكنه يأمل في أن يتسنى بمرور الوقت بناء الثقة بين الجانبين وبدء إحراز تقدم نحو وضع أكثر استدامة ومفيد للطرفين.

وقال قرقاش إن الإمارات تعمل لبناء جسور مع كل الدول بما فيها تلك التي لها خلافات جدية معها. واستشهد بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي كمثال على سياسة الإمارات وكذلك إجراءاتها الأخيرة فيما يتعلق بأزمتي إثيوبيا والسودان.

وفيما يتعلق بأفغانستان قال قرقاش إن التطورات الأخيرة كانت مقلقة للغاية بالنسبة للإمارات على جبهتين، هما صعود التطرف والدور المتصور للولايات المتحدة في المنطقة. وقال قرقاش إن الإمارات تدرك أن الدور الأميركي يتغير لكنه ما زال حيويا، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك الأمني الرئيسي للإمارات.

