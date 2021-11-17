عربيات ودوليات

القدس المحتلة - طرابلس- الوكالات: كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أدار علاقات نظام والده بإسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من كون والده من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية ودعم الجماعات الفلسطينية المسلحة بالمال والسلاح والتدريب، فإن سيف الإسلام قد التقى علنا مسؤولين إسرائيليين وكان على علاقة بممثلة إسرائيلية.

وأوضحت «هآرتس» أنه على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية تربط البلدين، فإن إسرائيل ونظام القذافي كانا على اتصال «بشأن قضايا دبلوماسية وإنسانية» وقد أدار سيف الإسلام القذافي تلك الاتصالات من خلال رجال أعمال يهود من أصل ليبي من بينهم رجل أعمال يهودي يدعى والتر أربيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تولي أهمية خاصة لليبيا نظرا لموقعها الجغرافي الإستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط وقربها من مصر، وبسبب الجالية الكبيرة من اليهود الليبيين في إسرائيل وتأثيرهم على اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إيطاليا.

وكانت «هآرتس» قالت الأسبوع الماضي إن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر أوفد ابنه صدام إلى إسرائيل طلبا لمساعدة عسكرية ودبلوماسية من تل أبيب مقابل وعود بإقامة علاقات دبلوماسية بين ليبيا وإسرائيل إذا فاز برئاسة الحكومة الليبية التي ستشكل بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأعلن حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني) امس ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية. وقال في كلمة بثتها شاشات التلفزة «أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية، ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية». وأضاف في خطابه «إذا قدر لنا أن نتولى الرئاسة بإرادتكم الحرة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب ولنا أعوان من رجال الوطن ونسائه قادرون على إنجاز ما يستجيب لأحلامكم في تحقيق النهضة والتقدم».

كما دعا المواطنين «إلى ممارسة دوركم بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وتوجيه أصواتكم حيث يجب أن تكون لنبدأ معا رحلة المصالحة».

